La photo de Jennifer López qui a révolutionné les réseaux Alex était furieuse de la voir!

Ces jours de confinement social ont permis à de nombreuses personnes de vivre des moments de tranquillité avec leurs proches, en particulier pour les grandes célébrités qui se sont retrouvées dans le besoin d’annuler tous les horaires en attente de leurs activités.

26 avril 2020

Tel est le cas du chanteur Jennifer Lopez, qui pendant tout ce temps d’isolement est resté dans son magnifique manoir, profitant de la chaleur et de l’affection de ses enfants et de son mari.

Cependant, les disciples du chanteur ont cherché la meilleure façon de se souvenir de la belle Jlo, en regardant quelques photos publiées sur le site de l’actrice.

L’image dont nous parlons aujourd’hui montre la Diva du Bronx dans une robe courte provocante, ce qui lui a fait mettre en valeur la beauté de ses longues jambes blanches. Avec cette photo, Jennifer Cela montre qu’à 50 ans, vous pouvez continuer à porter n’importe quelle tenue.

Avec ce post, Jlo a réussi à paralyser le cœur de ses partisans et fans, qui en voyant Jenny dans une robe si courte, ils se demandent si Alex vous permet de vous photographier de cette façon?, tandis que d’autres commentent sa chance Alex, qui peut voir le charme à son meilleur tous les jours.

Bien sûr, cela Jennifer Pour maintenir son corps parfait, elle a dû être très rude et cohérente avec ses séances d’entraînement et son régime alimentaire. «Je m’entraîne trois ou quatre fois par semaine pendant une heure. Je ne m’entraîne pas autant que quand j’étais plus jeune. Maintenant, j’ai appris à le faire plus intelligemment. » La belle artiste s’exprime.

