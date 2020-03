La photo de Justice League Mortal offre un nouveau regard sur Martian Manhunter

Un tout nouveau regard sur Martian Manhunter de Justice League Mortal a fait son chemin en ligne.

Demandez à n’importe quel fan de bande dessinée s’il pouvait voir un film annulé et il vous répondra Justice League Mortal de George Miller. Avant d’obtenir le film Justice League de Zack Snyder, le réalisateur de Mad Max George Miller allait nous apporter son propre goût unique au sein de l’équipe de DC Comics. En fait, Justice League Mortal de George Miller aurait présenté Green Lantern et Martian Manhunter, deux héros qui n’apparaissaient pas dans la version théâtrale du film de Zack Snyder.

Malheureusement, en raison d’une multitude de problèmes, dont la grève de la WGA et le succès sans précédent de The Dark Knight, Warner Bros.a décidé de se concentrer sur les films en solo, ce qui a conduit le film de George Miller à être mis de côté. Cependant, le film Justice League n’était pas seulement une idée sur papier. Le projet de super-héros avait un casting complet et des décors prêts à être filmés.

Maintenant, près d’une décennie plus tard, après son annulation, nous obtenons un aperçu solide de certains des personnages du film mis en veilleuse, y compris Martian Manhunter. Dans la galerie du cinéaste Ryan Unicomb, vous verrez tous les membres de l’équipe préférée de l’Amérique. Assurez-vous de glisser vers la droite pour obtenir le look de Martian Manhunter.

Sur la photo, Martian Manhunter est agenouillé à côté de Wonder Woman et Green Lantern. L’acteur de Mad Max et George Miller, Hugh Keays-Bryne, a été interprété dans le rôle intergalactique convoité. Si Justice League Mortal avait été publié à l’époque, cela aurait été le premier film officiel de Martian Manhunter, Green Lantern, Wonder Woman, The Flash et Aquaman. Malheureusement, le film que nous verrons le plus sera le plus souvent ces photos qui ont probablement été prises lors d’une projection ou d’un test de costume.

En plus d’Armie Hammer en tant que Batman et Megan Gale en tant que Wonder Woman, Justice League: Mortal aurait également joué avec D.J. Cotrona comme Superman, Common comme Green Lantern, Santiago Cabrera comme Aquaman, Adam Brody comme The Flash, Hugh Keays-Byrne comme Martian Manhunter, Jay Baruchel comme Maxwell Lord et Teresa Palmer comme Talia Al Ghul. Le dernier acteur de Star Trek, Anton Yelchin, était également à bord en tant que Wally West.

Que pensez-vous du look de Martian Manhunter dans Justice League Mortal? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Source: itsryanuicomb