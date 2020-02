La photo du BTS «The Witcher» offre un nouveau regard sur Geralt de Henry Cavill

Le réalisateur Marc Jobst a dévoilé une nouvelle photo dans les coulisses de la première saison de The Witcher avec Henry Cavill.

La première saison de The Witcher étant maintenant derrière nous, les fans attendent avec impatience la prochaine saison de la série Henry Cavill. Cependant, il semble que l’équipe créative derrière The Witcher de Henry Cavill ait encore un peu à partager avec les fans de leur expérience de travail sur la première saison.

La semaine dernière, le réalisateur Marc Jobst, qui a dirigé deux épisodes de la première saison de The Witcher, a partagé une nouvelle photo des coulisses du tournage de la série avec Henry Cavill au sec pendant une tempête de pluie avec l’aide des membres de l’équipage. La photo a été partagée en réponse à un autre post Twitter de la showrunner The Witcher Lauren S. Hissrich, dans laquelle elle a partagé une photo prise en fin de production sur la série Henry Cavill.

Découvrez la photo des coulisses de The Witcher de Henry Cavill ci-dessous!

Ha! Super cgi @LHissrich!

Voici à quoi cela ressemblait vraiment… tout sourire mais je ne me souviens pas de l’arc-en-ciel !! @ HenryCavillOrg @HenryCavill_HCF @witchernetflxtv https://t.co/NcbXuAH9ir pic.twitter.com/MSmp5GBODz

– Marc Jobst (@ marcjobst1) 12 février 2020

Voici le synopsis officiel de The Witcher de Henry Cavill:

Basé sur la série fantastique la plus vendue, The Witcher est une histoire épique du destin et de la famille. Geralt de Rivia, un chasseur de monstres solitaire, peine à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais lorsque le destin le précipite vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, les trois doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus volatil.

The Witcher stars Henry Cavill comme Geralt of Rivia, Freya Allan as Ciri, Anya Chalotra as Yennefer, Jodhi May as Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson as Eist, Adam Levy as Mousesack, MyAnna Buring as Aretuza, and Millie Brady as Princess Renfri, with Mimi Ndiweni et Therica Wilson-Read en tant que sorcières novices.

The Witcher est maintenant disponible sur Netflix.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

