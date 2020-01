La petite Emma est déjà préadolescente et elle ressemble de plus en plus à sa mère.Dans sa dernière photo la ressemblance est étonnante!

27 janvier 2020 07:19

Alors qu’au moment de sa naissance et durant ses premières années, tout le monde disait que la fille de Jennifer Lopez: Emma, était identique à son père Marc Anthony, C’est une appréciation qui change de plus en plus avec le temps.

La photo la plus récente est incroyable! La fille de Jlo est un clone de sa mère

Et c’est qu’au fur et à mesure qu’elle grandit, la fille de la “diva du Bronx” a non seulement fait preuve d’un talent incroyable mais d’une ressemblance avec sa mère qui est vraiment incroyable.

Sur la dernière photo sur laquelle ils ont été photographiés ensemble, cela montre que les factions de Emma ils ressemblent de plus en plus à ceux de leur mère … Quelle chance cette fille!

Pendant ce temps, le frère de Emma, le petit Max, est le mini clone de son père … Un galancito!

La vérité est que sur la photo Emma Cela a l’air absolument sensationnel. Désormais tout le monde vous souhaite une vie pleine de succès. Que Dieu la bénisse!

La photo la plus récente est incroyable! La fille de Jlo est un clone de sa mère

.