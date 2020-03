La photo promotionnelle de la saison 10 d’American Horror Story taquine la terreur sous-marine

Les choses commencent à échouer sur le rivage…

C’est l’avertissement inquiétant lié à l’art clé officiel pour histoire d’horreur américaine la saison 10, qui a fait surface via le flux Instagram de Ryan Murphy (h / t Bloody Disgusting).

L’œuvre, intégrée ci-dessous, représente une paire de mains pâles accrochées au bord d’une falaise. Tout cela est accompagné du logo AHS officiel et du numéro 10. Donc, franchement, il n’y a pas grand-chose à faire, mais le teaser inquiétant de Murphy va sûrement déclencher des spéculations aux quatre coins d’Internet, alors que les fans en herbe tentent d’identifier le thème ( et peut-être le titre) de la saison 10 d’American Horror Story.

Voici un aperçu de l’art clé, qui est venu avec la légende: “Les choses commencent à s’échouer sur le rivage.” Prenez de cela ce que vous voudrez, mais nous pouvons tous nous mettre d’accord sur une chose: cette œuvre est sacrément effrayante.

Cet épisode d’American Horror Story introduira une série de nouveaux venus dans l’ensemble de l’émission, dont Macauley Culkin. Connu pour les classiques séculaires comme Home Alone et Oncle Buck, on ne sait pas exactement qui Culkin jouera, et compte tenu du penchant d’AHS pour le mystère, il faudra encore du temps avant que les fans aient les réponses dont ils ont tant envie.

Aux côtés de Macauley Culkin pour la saison 10 de l’AHS, Evan Peters, Kathy Bates, Billie Lourd, Finn Wittrock, Lily Rabe, Leslie Grossman, Adina Porter, Angelica Ross et Sarah Paulson, habituées de la série, viennent d’annoncer récemment son retour au culte de l’horreur.

Saison 10 de histoire d’horreur américaine Reste toujours enveloppé de mystère, mais étant donné que FX a déjà donné son feu vert sur deux autres saisons au-delà de 2020, l’avenir d’AHS est en effet très brillant. Ou très sombre, même si les fans ne voudraient pas qu’il en soit autrement.