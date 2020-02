La pilule d’érection bleue vous laisse bleu

Une nouvelle étude publiée dans la revue Frontiers in Neurology met en garde contre un effet secondaire qui se produit chez les hommes qui prennent la dose la plus élevée possible de sildénafil: Ils voient tout dans des tons bleus. Le nom de marque de ce médicament est le Viagra, et il est connu pour être une pilule bleue utilisée pour traiter la dysfonction érectile et l’hypertension artérielle pulmonaire.

Selon la publication du médecin turc Cüneyt Karaarslan, 17 cas dans lesquels la dose la plus élevée de ce médicament a été appliquée pour des raisons récréatives (sans ordonnance) a subi des troubles visuels, des pupilles dilatées, une vision trouble, une sensibilité à la lumière et des troubles de la vision des couleurs (qui les ont laissés voir en bleu) et a persisté pendant plus de 24

L’étude prévient que ces effets étaient temporaires dans tous les cas, mais avertit que des problèmes permanents peuvent être créés chez les personnes qui persistent dans l’utilisation incontrôlée de ce médicament.

«Il y avait un chevauchement de cas presque complet entre la photophobie et la vision des couleurs altérée. En conclusion, parce que certaines personnes ont une plus grande sensibilité au sildénafil, peut-être en raison de variations métaboliques, les patients devraient commencer par une dose d’essai modeste », précise l’étude.

Tous les patients testés ont déclaré avoir essayé le sildénafil pour la première fois et tous ont pris une dose d’arrêt de 100 mg avant de commencer à présenter des symptômes. Tout porte à croire que votre corps ne traiterait pas le Sidelnafil au rythme habituel de la majorité pour l’éliminer de votre corps. ce qui provoque ces effets secondaires.

.