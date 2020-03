La pizza préférée de Barefoot Contessa Ina Garten a une garniture surprenante

La star de Barefoot Contessa Ina Garten a une nouvelle pizza préférée. La star de Food Network a partagé son amour pour les tartes avec un éventail de délicieuses recettes au fil des ans, mais son nouvel amour vient avec une garniture surprenante. Voici un bref aperçu de la nouvelle pizza préférée de Garten et pourquoi elle a laissé les fans un peu divisés.

Pieds nus Contessa Ina Garten | Nathan Congleton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Ina Garten partage ses meilleures recettes de pizza

Garten n’a jamais hésité à partager son amour pour la pizza. Au fil des ans, deux des plats à pizza préférés de la star de Food Network comprennent la pizza blanche à la roquette et la pizza californienne grillée.

Les deux recettes utilisent les mêmes ingrédients pour la pâte, bien que le

la pizza à la roquette ajoute de l’ail, du thym et du poivron rouge broyé. le

La pâte à pizza californienne simplifie les choses avec de la levure sèche, du miel, de l’huile d’olive,

farine et sel casher.

Les garnitures sont ce qui sépare vraiment ces recettes. Pendant qu’Ina

La pizza à la roquette de Garten utilise uniquement du fromage fontina, de la mozzarella fraîche et de la crème

fromage de chèvre, la pizza californienne propose également des oignons rouges, des poivrons,

prosciutto, tomates, basilic, roquette et saucisse de porc.

Alors que ces deux recettes semblent absolument délicieuses, Garten

peut avoir une nouvelle pizza préférée – et il contient un ingrédient inhabituel pour un

Garniture.

Est-ce la nouvelle pizza préférée de Garten?

Garten a récemment rendu visite au chef Nick Anderer dans son restaurant

La ville de New York a appelé Martina Pizzeria. Lors de son arrêt au restaurant, Garten

est tombé amoureux de la pizza cacio e pepe d’Anderer, qui propose des choux de Bruxelles

comme garniture principale.

“OMG pizza Brussels sprouts cacio e pepe @martinapizzeria in NYC

peut-être ma pizza préférée jamais !! Merci @dhmeyer et chef @nickanderer », le

Barefoot Contessa a partagé sur Instagram.

Selon Today, cette pizza est une croûte mince

variété qui utilise du fromage pecorino, du poivre noir et, bien sûr, une grande quantité

de choux de Bruxelles.

Les fans d’Ina Garten étaient très enthousiastes à propos de la publication, bien que certains adeptes aient remis en question la mise en place de choux de Bruxelles.

“Omg c’est la pizza la plus parfaite”, a écrit un fan, tandis que

un autre a ajouté: «Puleeeeze compose la recette et envoie-la dans un de tes

newsletters à venir !!! ”

Obtenir le sceau d’approbation de Garten est un gros problème, il ne faudra donc peut-être pas longtemps avant que les choux de Bruxelles n’apparaissent plus fréquemment dans les pizzerias.

La Contessa aux pieds nus s’ouvre sur ce qu’elle garde en elle

réfrigérateur

Le poste de pizza vient après que Garten a récemment confirmé son intention de

sortir avec un nouveau livre de cuisine. Et quand elle ne travaille pas en coulisses sur

son nouveau livre, Garten stars sur la série à succès Food Network, Barefoot

Contessa: Cuisinez comme un pro.

En promotion pour la dernière saison de Barefoot Contessa, Garten a révélé certaines des choses qu’elle garde toujours dans son réfrigérateur. Cela comprend des aliments de base évidents comme les œufs et le beurre, mais il y avait quelques ingrédients inhabituels dans sa liste.

“Urbani fait un merveilleux beurre de truffe blanche, donc si vous

besoin de faire un repas fabuleux, vous pouvez ajouter des pâtes et avoir de la truffe blanche

Pâtes. J’ai toujours des soupes au congélateur et du bouillon de poulet. Et la vodka, et

du bon champagne français », explique-t-elle.

En ce qui concerne les appareils de cuisine, Ina Garten dit qu’elle a toujours un stock de casseroles en plaques, qu’elle utilise pour une variété de plats, y compris les pommes de terre rôties. Elle apprécie également un bon ensemble de couteaux de cuisine et de casseroles.

Pour ceux qui ont un budget limité, Garten a conseillé de visiter un

magasin de fournitures de restaurant pour une meilleure offre sur les casseroles et poêles qui dureront la

l’épreuve du temps.

Quelle est la recette préférée d’Ina Garten?

La pizza garnie de choux de Bruxelles peut figurer en tête de liste de Garten,

mais ce n’est pas sa recette préférée dans le livre. De toutes les recettes savoureuses

elle a partagé au fil des ans, le favori de Garten n’est en fait pas un plat principal.

La recette que Garten aime le plus est un gâteau à la figue et à la ricotta, qu’elle

récemment réalisé pour Katie Couric. L’une des raisons pour lesquelles Garten aime tant cette recette est

qu’il est super facile à préparer et que les saveurs vont parfaitement ensemble.

“Quelque chose à propos de la ricotta, du citron et de la vanille”, Ina Garten

dit Couric. “Ils sont tous de grandes saveurs ensemble.”

Un avantage de ce plat est que vous pouvez utiliser tout type de charnu

fruits si les figues ne sont pas votre tasse de thé. Cela inclut les prunes ou les pêches, bien que

nous devons admettre que c’est une excellente façon d’incorporer des figues fraîches dans votre menu.

En ce qui concerne les entrées, Garten en a quelques-unes qu’elle a tendance à privilégier par rapport aux autres. Cela comprend le pain de viande maison, les langoustines de crevettes au four, le poulet avec quarante gousses d’ail et le poulet croustillant rôti à la moutarde.

Ina Garten n’a pas encore mis de recette de pizza sur sa liste d’entrées préférées, mais cela pourrait changer à la lumière de sa récente expérience avec les choux de Bruxelles.