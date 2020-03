«La plate-forme» de Netflix ressemble à un parfait compagnon pour «nous» et «parasite» [Trailer]

“Si tout le monde ne mangeait que ce dont ils avaient besoin, la nourriture atteindrait le niveau le plus bas.”

La guerre des classes éclate chez le réalisateur Galder Gaztelu-Urrutia«S La plateforme, acquise par Netflix l’année dernière et va frapper le service de streaming sur 20 mars 2020.

“La Plateforme est une allégorie sociale tordue sur l’humanité la plus sombre et la plus affamée”, indique la description de Netflix, et la bande-annonce officielle confirme en effet cette promesse particulière.

Le film se déroule dans un système pénitentiaire vertical, où les détenus sont affectés à un niveau et contraints de rationner la nourriture à partir d’une plate-forme qui se déplace entre les étages. Les détenus des étages supérieurs mangent mieux que ceux du dessous, et un homme essaie de changer les choses pour que tout le monde en ait assez.

Rafael a passé en revue The Platform for us au TIFF l’année dernière, délirant dans son article de 4,5 étoiles: “C’est un thriller de science-fiction drôle, sincère, parfois dégoûtant, mais aussi stimulant.”

Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous.