La plateforme de streaming gratuite qui arrivera au Mexique avec ‘Daria’, ‘Naruto’ et plus

Nous sommes dans un moment intéressant pour le streaming de films et de séries, car de nombreuses entreprises parient sur ce modèle commercial, créant une véritable guerre pour voir qui offre le meilleur service, même si certaines ont un avantage sur les autres. Même comme ça il semble que le Mexique sera le terrain idéal pour tout trouver et maintenant un nouveau concurrent arrivera, une autre option de divertissement qui intéressera sûrement tous ceux qui aiment le marathon, Pluto TV.

Il s’agit d’une plate-forme créée par VIACOMCBS en 2013 qui est née comme un lieu où ils pouvaient partager du contenu supplémentaire de leurs chaînes, avoir une grande variété d’émissions de télévision, de séries et de documentaires, c’est essentiellement comme regarder la télévision mais sur Internet. Début février, ils ont annoncé leur arrivée au Mexique, proposant une grande quantité de contenu mais L’attraction principale de cette nouvelle option est peut-être qu’elle est entièrement gratuite.

Oui, comme vous le lisez, Pluton TV est un service gratuit, vous n’avez donc rien à payer. Et vous vous demandez peut-être pourquoi cette plateforme ne me fait pas payer un seul peso? Bon, c’est très simple car ça marche par la publicité, vous devrez donc vérifier l’une ou l’autre des publicités avant de voir le contenu que vous souhaitez. Certains pour d’autres, non? jiar jiar.

Comme si cela ne suffisait pas, il aura également un catalogue de contenu assez intéressant spécialement conçu pour les consommateurs mexicains et latino-américains, en plus ils ont uni leurs forces avec 55 fournisseurs de services pour augmenter les options, parmi lesquelles se démarquer CBS Studios, Nickelodeon, MTV, Paramount, Sony Pictures et même TV Azteca aura son propre espace. Ces alliances permettront à Pluton TV de diffuser des séries au Mexique comme Daria, Naruto, MasterChef (le gringo), Anthony Bourdain: pas de réservation, ainsi que des films comme Blue Valentine, Wedding Expert et bien d’autres.

Vous pourrez profiter de ce service fin mars et via l'application officielle, disponible pour les systèmes d'exploitation iOS et Android.