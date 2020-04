La plateforme Quibi affiche des segments de maximum 10 min

Ap

Journal La Jornada

Mercredi 8 avril 2020, p. 8

Les anges. Vous voulez voir Chance the Rapper jouer des farces aux stars hollywoodiennes? Voir un nouveau thriller d’action avec Liam Hemsworth et Chris-toph Waltz? Que diriez-vous d’une courte édition de 60 minutes? Il existe une application pour cela et plus encore.

Quibi – qui fusionne les mots rapide (rapide) et morsure (bouchée) – est une plate-forme exclusive pour les téléphones mobiles qui comprend de petites tranches de films et d’émissions de télévision. Chaque jour, il présente des nouvelles, la météo et les sports sous le nom de Daily Essentials, qui s’ajoutent au nombre impressionnant de 175 programmes prévus pour cette année.

La plateforme a fait ses débuts lundi aux États-Unis et au Canada avec une période d’essai gratuite de 90 jours et 50 programmes, le tout par segments de 10 minutes maximum. Parmi les productions figurent Punk’d, avec Chance the Rapper comme animateur et producteur exécutif; le film Hemsworth and Waltz Most Dangerous Game et Chrissy’s Court, dans lequel Chrissy Teigen assume un rôle de style Judge Judy.

Les autres personnes qui produiront et / ou apparaîtront sur Quibi sont Reese Witherspoon, Joe Jonas, Jennifer López, Lena Waithe et Sophie Turner.

Mais les plus grands noms liés à ce projet sont ses dirigeants: Jeffrey Katzenberg et l’ancienne PDG de Hewlett-Packard Meg Whitman. Dans les années 1980, Katzenberg a relancé le studio Walt Disney Co. et sa division d’animation avec des succès comme The Little Mermaid, et en 1994, il a co-fondé DreamWorks SGK avec Steven Spielberg et David Geffen. Quibi est le projet inventif de Katzenberg et il a choisi Whitman – qui était également un cadre de Disney – comme PDG.

