La Play Station 5 pourrait être plus chère que la PS4 en raison de pénuries de matériel

Le lancement de la PlayStation 5 approche à grands pas … mais avant cela, l’une des plus grandes questions autour de la nouvelle console Sony est le prix. Combien ça coûtera? Un nouveau rapport suggère – que même si la société a encore tout à fait clair – su prix pourrait dépasser celui de la PS4 et tout cela grâce à la demande de ses composants.

Selon Bloomberg et des sources proches de Sony, la fabrication de la nouvelle PS5 coûtera à l’entreprise environ 450 $, alors que le coût de fabrication de la PlayStation 4 était de 381 $. À cette époque, Sony a vendu la PS4 pour 399 $, mais parce que la société semble maintenant avoir du mal à obtenir des pièces – telles que la mémoire flash NAND et la DRAM – à un prix relativement bon (car il y en a une pénurie, comme on dit). Dans cet esprit, il serait impossible pour Sony de baisser le prix de sa nouvelle console, en espérant que le prix final de la PS5 sera de 470 $ … qu’au taux de change actuel, nous parlerions de 8 719 pesos.

Le problème avec les composants de la console est qu’ils sont des pièces largement utilisées pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs haut de gamme. Même si Sony devrait également accepter la perte et vendre la PS5 moins cher comme cela s’est produit avec le lancement de la PS3, compensant la perte par la vente d’autres produits.

Au final, tout semble indiquer que tant que Microsoft ne présentera pas le coût de sa nouvelle Xbox, le prix ne sera pas non plus fixé.

