La Plot Against America Featurette explore une histoire alternative

La featurette Plot Against America explore une histoire alternative

HBO a publié la première featurette de leur prochaine série dramatique limitée Le complot contre l’Amérique, mettant en vedette des interviews des créateurs David Simon et Ed Burns ainsi que de certains des acteurs principaux, dont John Turturro, Zoe Kazan et Winona Ryder alors qu’ils parlaient du paysage politique de l’Amérique des années 40 si Charles Lindbergh avait remporté l’élection présidentielle. Prêt à débuter le lundi 16 mars, vous pouvez regarder la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Basé sur le roman de Philip Roth, Le complot contre l’Amérique La mini-série en six parties imagine une histoire américaine alternative racontée à travers les yeux d’une famille juive de la classe ouvrière du New Jersey alors qu’ils regardent la montée politique de Charles Lindbergh, un héros aviateur et populiste xénophobe qui devient président et tourne la nation vers le fascisme.

La série met en vedette la gagnante du Golden Globe Winona Ryder (Choses étranges) comme Evelyn Finkel, John Turturro, nominé aux Golden Globe (La nuit de) comme Rabbi Lionel Bengelsdorf et Zoe Kazan, nominée aux Emmy Awards (La ballade de Buster Scruggs, Olive Kitteridge) comme Elizabeth «Bess» Levin. Il présentera également Morgan Spector (Patrie) comme Herman Levin, Anthony Boyle (Harry Potter et l’enfant maudit) comme Alvin Levin, Azhy Robertson (Juliette, nue) comme Philip Levin, et le nouveau venu Caleb Malis comme Sandy Levin.

Le complot contre l’Amérique est écrit et produit par David Simon et Ed Burns. Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Nina K. Noble, Megan Ellison de l’Annapurna, Sue Naegle et Susan Goldberg seront également producteurs exécutifs. Les co-producteurs exécutifs incluent Dennis Stratton et Philip Roth.

