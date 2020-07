La pluie en plastique tombe sur le monde

Des chercheurs américains qui ont collecté de l’eau et de l’air dans 11 aires protégées de l’Ouest américain ont constaté que chaque année Plus d’un millier de tonnes de particules microplastiques pleuvent. Cela équivaut à plus de 120 millions de bouteilles d’eau en plastique.

Les chercheurs ont analysé la composition de la pluie et ont trouvé des fragments de microplastique, beaucoup plus que ce à quoi on pouvait s’attendre:

«Nous venons de le faire pour la région de l’aire protégée occidentale, qui ne représente que 6% de la superficie totale des États-Unis», explique Janice Brahney, auteur principal de l’étude, spécialiste de l’environnement à l’Utah State University. « Le nombre était si grand, c’est choquant. »

Cela confirme le pire des scénarios pour la nature: les microplastiques explosent dans le monde entier, atterrissant dans des habitats supposés purs, tels que l’Arctique et les Pyrénées françaises éloignées, ont déclaré les chercheurs dans un article publié dans la revue Science.

« Ceux-ci se déversent dans les océans par les eaux usées et polluent les écosystèmes des eaux profondes et sont même expulsés de l’eau et soufflés sur terre dans la brise océanique », affirment-ils.

Si le monde était préoccupé par les pluies acides (une conséquence des émissions de dioxyde de soufre et d’oxyde d’azote), les pluies plastiques seront bien pires. Le microplastique a déjà corrompu même les environnements les plus éloignés, et il n’y a aucun moyen de nettoyer l’eau, la saleté ou l’air des particules – le matériau est absolument partout, et non pas qu’il y ait un aimant en plastique vers lequel nous pouvons glisser. à travers les océans. Le plastique ne disparaît jamais, mais se brise en morceaux de plus en plus petits qui infiltrent des coins de plus en plus petits de la planète.

Pire encore, les déchets plastiques devraient passer de 260 millions de tonnes par an à 460 millions de tonnes d’ici 2030, selon le cabinet de conseil McKinsey. Plus de personnes rejoignent la classe moyenne dans les pays en développement économique signifient plus de consommation et plus d’emballages en plastique.

Sur 100% des matériaux collectés dans les zones d’étude, 98% contenaient des particules microplastiques. En moyenne, 4% des particules atmosphériques capturées étaient en fait des polymères synthétiques. « Les particules tombées sous la pluie étaient plus grosses que celles déposées par le vent: les particules plus légères sont plus facilement piégées par les courants d’air », soulignent-ils.

Microfibres, provenant de sources telles que les vêtements en polyester, constituaient 66% du matériau synthétique dans les échantillons humides et 70 pour cent dans des échantillons secs.

« Nous avons vu beaucoup de microbilles aux couleurs vives, dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, et certaines d’entre nous que nous avons identifiées comme de l’acrylique », a expliqué Brahney, les amenant à penser qu’elles provenaient de peintures et de revêtements industriels.