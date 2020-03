La plupart des courts métrages SXSW sont désormais diffusés gratuitement – / Film

SXSW a été annulé en raison de craintes liées aux coronavirus, mais grâce aux bons employés d’Oscilloscope et de Mailchimp, vous pouvez désormais profiter de la programmation SXSW depuis votre propre domicile. Environ 75 courts métrages SXSW vont être mis en ligne gratuitement, et beaucoup sont disponibles dès maintenant. La programmation comprend quatre lauréats du festival et sept films de reconnaissance spéciaux, et puisque vous êtes probablement coincé à l’intérieur, vous avez tout le temps de tout regarder.

Les courts métrages ont besoin d’amour, en particulier ceux qui devaient être présentés en première au SXSW, pour finir dans le froid. Oscilloscope et Mailchimp ont donc uni leurs forces pour sortir presque tous les courts métrages qui auraient joué le festival en ligne, ici même. Le site est 100% gratuit et ne nécessite même pas de mot de passe. Allez là-bas et commencez à regarder.

Après l’arrêt de SXSW, Mailchimp et O-Scope ont cherché une solution pour les courts métrages. Avec le soutien de l’équipe de programmation SXSW, «des offres ont été faites à tous les cinéastes sélectionnés dans le cadre des sélections officielles de courts métrages SXSW 2020, et nous avons pu obtenir une licence à une grande majorité.» Les films seront disponibles sur le site ci-dessus exclusivement tout au long du mois d’avril.

Après l’annulation du SXSW de cette année, Mailchimp et O-Scope se sont efforcés de trouver un moyen d’aider les cinéastes à présenter les projets qu’ils avaient travaillé si dur pour avoir acceptés dans le festival. Avec le soutien de l’équipe de programmation SXSW, des offres ont été faites à tous les cinéastes sélectionnés dans le cadre des sélections officielles de courts métrages SXSW 2020, et nous avons pu obtenir une licence à une grande majorité. Ces films seront disponibles sur Mailchimp Presents exclusivement jusqu’en avril.

Concernant le programme de courts métrages, le président d’O-Scop, Dan Berger, a déclaré:

«Lorsque SXSW a annoncé son annulation, l’une de nos premières réflexions a été la dévastation de masse qui serait ressentie par les cinéastes qui n’auraient plus l’occasion de vivre leur première. Avec le soutien extrêmement généreux de Mailchimp, nous avons pu collectivement faire une course folle pour créer un site à partir de zéro (merci Code et Théorie!) Pour mettre en valeur ces films, payer généreusement les cinéastes pour leurs droits et mettre tout à la disposition de le public sans frais.

Alors que Sarita Alami, directrice de la programmation chez Mailchimp Studios, a ajouté:

La nuit où SXSW a été annulé, les cinéastes se demandaient quoi faire ensuite, et des membres éminents de la communauté cinématographique soudée ont offert un soutien et un signal boosté – nous nous sommes demandé si nous pouvions faire de même à grande échelle. Avec ce projet, nous essayons d’accomplir deux choses: offrir à ces artistes une plate-forme d’exposition et donner accès à des œuvres incroyables d’artistes dont je suis sûr que nous entendrons parler pendant longtemps. Et nous sommes ravis que de nombreuses personnes qui ne prévoyaient pas d’assister au festival, ainsi que celles qui l’ont été, puissent en profiter également. »

Articles sympas du Web: