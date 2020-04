La plupart des gens ont oublié ces faits à propos de Jack Nicholson

Hollywood regorge d’icônes et de légendes, dont Jack Nicholson. En effet, Nicholson est dans une ligue qui lui est propre. Sa carrière s’étend sur plusieurs décennies et il reste une star hollywoodienne importante. Il n’y a personne qui ne connaisse son nom ou ses manières uniques. Il a joué dans une longue liste de films où les gens parlent encore.

Bien sûr, les films de Nicholson ne sont pas les seuls à faire parler les gens. À un moment donné, les relations de Nicholson ont retenu l’attention des médias. Sa carrière a connu des pics et des creux, mais il arrive toujours en tête. À la fin des années 80, il était l’un des acteurs les mieux payés du monde. Nicholson est un acteur talentueux qui exige la vedette.

Il y a plusieurs côtés à Jack Nicholson. Il a été l’acteur prometteur au bord de la superstar. Il a également été un batteur de cœur et un homme de premier plan. Après cela, il est devenu l’acteur vétéran qui pouvait jouer n’importe quel rôle. Bien sûr, il y a aussi le côté de lui qui peut être difficile à travailler sur le plateau. C’est un livre ouvert et ne s’excuse pas pour qui il est.

Les fans de Nicholson supposent qu’ils connaissent tous les détails de l’acteur emblématique. Eh bien, il s’avère qu’il y a quelques faits surprenants que certains fans ne connaissent peut-être pas. Voici 15 faits oubliés sur Jack Nicholson.

15 énormes fans des Lakers et arguments du tribunal

via Indépendant

Jack Nicholson est connu pour être l’un des plus grands acteurs. Cependant, il est également connu pour être l’un des plus grands fans des Lakers de Los Angeles. En effet, Nicholson a des abonnements depuis 1970. Il a des sièges sur le court depuis vingt-cinq ans et est assis près du banc de l’équipe adverse.

Nicholson est même entré dans quelques arguments au fil des ans. Il s’est disputé avec les officiels, les entraîneurs et les joueurs de l’équipe adverse. Nicholson a marché plusieurs fois sur le terrain pour crier après les arbitres! En 2003, un arbitre l’a presque expulsé du match pour s’être disputé sur le terrain pendant les éliminatoires.

14 Le roi des Oscars

via Indépendant

Jack Nicholson détient le record de la plupart des nominations masculines aux Oscars – il en a 12. En effet, seul Meryl Streep a battu Nicholson dans cette catégorie. Nicholson a été nominé pour un Oscar dans chaque décennie, des années 1960 aux années 2000.

Nicholson a remporté trois Oscars. En 1975, il a remporté son premier Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans One Flew Over The Cuckoos Nest. Nicholson a remporté son deuxième Oscar en 1983, du meilleur acteur de soutien – c’était pour son rôle dans Terms Of Endearment. En 1997, il a remporté son troisième Oscar du meilleur acteur, pour son rôle dans As Good As It Gets. Nicholson a également joué dans une longue liste de films qui ont remporté le prix du meilleur film.

13 Bad Boy Drive

via Vintage News

Dans les années 1970, trois des stars les plus célèbres d’Hollywood vivaient toutes dans la même rue. Jack Nicholson vivait à côté de feu Marlon Brando et près de la légendaire star, Warren Beatty. Ils vivaient tous sur Mulholland Drive. Tous les trois étaient connus pour être des fêtards sauvages et des coureurs de jupons.

Par exemple, Nicholson a passé les premiers mois dans sa nouvelle maison sans vêtements. Les exploits du trio étaient tellement incontrôlables que la rue a été surnommée «Bad Boy Drive». En 2001, Nicholson a acheté la maison de Brando, par respect, mais l’a ensuite fait démolir.

12 Presque devenu animateur avant de devenir acteur

via The Talks

Jack Nicholson est arrivé à Hollywood en 1954. Son rêve était d’être acteur, mais il a eu du mal à trouver du travail au début. Au lieu de cela, il a fini par travailler comme assistant de bureau pour les animateurs, Hanna-Barbera, aux studios MGM. Finalement, ils lui ont proposé un poste d’entrée de gamme en tant qu’animateur. Cependant, Nicholson avait toujours à cœur d’être acteur et a transmis le travail.

Bien sûr, il a pris la bonne décision, mais à l’époque, c’était un choix difficile à faire. Il fait ses débuts d’acteur l’année suivante.

11 fait la fête avec Fidel Castro

via la biographie

Jack Nicholson restera l’un des fêtards les plus fous à Hollywood. En effet, Nicholson a fait la fête avec un large éventail de visages célèbres dans le monde entier. En 1998, il a fait parler tout le monde lors de sa visite à Cuba. Nicholson a fini par faire la fête avec Fidel Castro pendant ce temps. Ils ont visité divers endroits à Cuba tout en dégustant des cigares.

Plus tard, Nicholson a surnommé Castro un génie mais ignorait qu’il avait reçu un traitement spécial dont les citoyens cubains n’avaient pas pu profiter.

10 n’a eu aucun contact avec l’un de ses fils pendant des années

via Closer Weekly

Jack Nicholson a été occupé en tant qu’acteur mais s’est également occupé. Nicholson a été avec une longue liste de femmes magnifiques au fil des ans. En effet, Nicholson va fort depuis la fin des années 60, jusque dans les années 2010. Nicholson a engendré cinq enfants dont quatre femmes différentes.

En 1970, l’ex-petite amie de Nicholson, Susan Anspach, a donné naissance à Caleb Goodard. Elle a toujours soutenu que Nicholson était le père de Caleb, mais il n’était pas convaincu. En effet, il n’a eu aucun contact avec Caleb pendant plusieurs années. Cependant, en 1996, Nicholson et Caleb ont finalement formé un lien, et Nicholson reconnaît maintenant Caleb comme sien.

9 A écrit et réalisé le film The Monkees

via Reddit

Avant que Jack Nicholson ne devienne un nom connu, il travaillait en coulisses. En effet, il a écrit deux scénarios qui ont fini par être produits. En 1967, il a écrit le film, The Trip, avec Peter Fonda. Plus tard, Nicholson a produit et écrit le film de 1968, Head, avec The Monkees. Nicholson aurait travaillé sur le script sous l’influence de diverses substances illégales.

Le film a fini par bombarder au box-office et n’a pas réussi à convaincre les fans. Le film a également contribué à détruire l’image publique des Monkees. Nicholson fait une apparition dans le film.

8 Accès secret à Playboy Mansion

via Pinterest

Jack Nicholson aime faire la fête et il aime les femmes. Alors naturellement, il était un invité fréquent à l’emblématique Playboy Mansion. Les rumeurs suggèrent que Nicholson avait un accès spécial au manoir. En 2015, une histoire a fait surface selon laquelle des tunnels secrets existent sous le manoir.

Les journalistes ont fait une enquête et ont découvert que les tunnels étaient reliés à plusieurs résidences. Ces tunnels étaient une entrée secrète pour diverses célébrités, dont Nicholson, Warren Beatty, James Caan et Kirk Douglas. Bien sûr, les quatre acteurs ont refusé de commenter la récente découverte.

7 Collectionneur d’art Avid

via Morrison Hotel Gallery

Chaque star d’Hollywood se passionne à un moment donné. Cependant, Jack Nicholson a plus qu’un passe-temps de base. Nicholson est un collectionneur passionné d’art et possède l’une des collections d’art les plus impressionnantes au monde. En effet, la collection de Nicholson vaut environ 150 millions de dollars.

La collection d’art présente de l’art contemporain du XXe siècle, qu’il a commencé à collectionner dans les années 1960. Nicholson a beaucoup de goût, car la collection comprend Picasso, Rodin, Botero et Andy Warhol. Les critiques louent son incroyable collection d’art qui est une étape au-dessus du reste.

6 Amer de ne pas être invité à jouer au Joker dans The Dark Knight

via Syfy Wire

En 1989, Jack Nicholson a interprété l’un de ses rôles les plus emblématiques. Il était le Joker dans Batman de Tim Burton. Nicolson était l’acteur le mieux payé et a reçu la meilleure facturation. En effet, les critiques et les fans ont loué la représentation de Nicholson du Joker. Sa performance était si grande que personne n’a encore osé représenter le Joker.

Cependant, en 2007, Christopher Nolan a interprété Heath Ledger dans le rôle du Joker dans The Dark Knight. Plusieurs fans et critiques étaient contrariés que Ledger essaie de jouer un rôle que Nicholson a rendu célèbre. Ils n’étaient pas les seuls. Nicholson était également en colère de ne pas avoir été interrogé. Il a dit: “Je suis furieux. Ils ne m’ont jamais posé de questions sur une suite avec The Joker.” Nicholson avait beaucoup de soutien des fans pour être contrarié. Il a ajouté: “Peut-être que ce n’est pas une erreur. Peut-être que c’était la bonne chose, mais pour être franc, je suis furieux.”

5 Incident de rage au volant

via Mental Floss

Jack Nicholson a interprété certains des personnages les plus en colère du cinéma. Eh bien, il s’avère que Nicholson a un assez mauvais caractère – il a perdu son sang-froid à quelques reprises. Par exemple, en 1994, Nicholson a été impliqué dans un incident de rage au volant très médiatisé. Il s’est approché d’une voiture arrêtée à un feu rouge et a déclaré que le conducteur, Robert Blake, l’avait coupé. Après avoir échangé quelques mots durs, Nicholson a sorti son club de golf à 2 fers de sa voiture et a brisé le pare-brise de Blake.

Nicholson a été accusé de délit. Il s’est excusé auprès de Blake et a dû s’installer en lui versant 500 000 $. Nicholson a regretté ses actions et a noté: “Ce fut un incident honteux dans ma vie.” Il a également admis avoir choisi le fer 2 car il ne l’utilisait jamais sur le parcours.

4 Le dames irrésistible

via Glamour UK

Jack Nicholson est l’un des hommes féminins les plus connus d’Hollywood. En effet, Nicholson a fréquenté certaines des plus belles femmes d’Hollywood. Il n’a été marié qu’une seule fois, à Sandra Knight, de 1962 à 1968. De 1973 à 1990, il a eu une relation ponctuelle avec l’actrice, Anjelica Huston. Pendant ce même temps, il a également eu des relations avec l’actrice Susan Anspach et le mannequin danois, Winnie Hollman. Plus tard, Nicholson sort avec Rebecca Broussard puis Lara Flynn Boyle.

Cependant, des rumeurs suggèrent qu’il avait également eu des relations, à divers moments, avec Kate Moss, Melanie Griffth, Meryl Streep, Margaret Trudeau et Michelle Phillips. Des rapports récents suggèrent que l’icône de 83 ans est retirée du jeu de rencontres, bien qu’il ait ouvertement flirté avec Jennifer Lawerence aux Oscars 2013.

3 A grandi en pensant que sa mère biologique était sa sœur

via IMDB

Jack Nicholson est né le 22 avril 1937 d’une fille du spectacle nommée June Nicholson. Il y a des rapports contradictoires sur l’identité du père de Jack. Quoi qu’il en soit, June n’avait que dix-sept ans à l’époque – elle était elle-même une enfant. Pour éviter un scandale, les parents de June ont accepté d’élever Nicholson comme leur fils. Par conséquent, Nicholson a grandi en croyant que June était sa sœur et sa grand-mère sa mère.

Nicholson n’a découvert la vérité qu’en 1974. C’est l’année où le magazine Time a fait un article sur lui et a découvert la tromperie. À ce moment-là, sa mère et sa grand-mère étaient décédées. Nicholson était ouvert et honnête à l’idée d’entendre les nouvelles. Il a dit que c’était “un événement assez dramatique, mais ce n’était pas ce que j’appellerais traumatisant”.

2 Refusé le parrain

via No Film School

Jack Nicholson a joué dans une longue liste de films classiques, notamment Easy Rider, Chinatown, The Shining, A Few Good Men et The Departed. Cependant, il a également refusé certains des rôles les plus emblématiques de l’histoire du cinéma.

En effet, Nicholson a refusé le rôle de Michael Corleone dans le classique acclamé par la critique et le commerce, The Godfather. Nicholson a estimé, en raison de ses origines irlandaises, qu’il ne conviendrait pas à un gangster italien. Il a noté: “Je savais que The Godfather allait être un grand film, mais à l’époque, je pensais que les Indiens devraient jouer les Indiens et les Italiens devraient jouer les Italiens.” Nicholson a également refusé des rôles dans The Graduate, Taxi Driver et Apocolypse Now.

1 Ne fait plus de films mais n’est pas à la retraite

via Vanity Fair

Comme mentionné précédemment, la carrière de Jack Nicholson s’étend des années 1960 aux années 2010. Il a eu l’une des carrières les plus impressionnantes d’Hollywood. Cependant, il s’est progressivement éloigné des projecteurs. Au cours des dernières années, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Nicholson s’était retiré du jeu en raison d’une perte de mémoire.

En 2013, Nicholson a nié les rumeurs mais a admis qu’il n’était pas aussi motivé qu’il l’était autrefois. Il a dit: “Le cinéma est la plus grande entreprise, mais je veux seulement faire des films qui émeuvent les gens, des films sur l’émotion et les gens.” Nicholson est très ouvert aux rôles au cinéma mais n’a encore rien trouvé qui l’excite.

