La plus grande exclusivité PS4 de 2020 vient d’être retardée indéfiniment – .

Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog ont annoncé jeudi que The Last of Us Part II a été retardé indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus.

Le dernier d’entre nous, partie II, devait initialement être lancé sur PlayStation 4 le 29 mai.

En plus de The Last of Us Part II, Iron Man VR de Marvel a également été retardé.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le lancement de la PlayStation 5 est dans quelques mois, mais il y a encore quelques versions notables à venir sur la PlayStation 4 avant la fin de cette génération. Le plus attendu du groupe est sans aucun doute The Last of Us Part II – la suite du jeu d’action-aventure apocalyptique primé de Naughty Dog pour PlayStation 3.

Annoncée en 2016, la partie II devait initialement être lancée en février de cette année, mais a finalement manqué sa date de sortie et a été reportée au 29 mai 2020. Mais jeudi, l’éditeur Sony Interactive Entertainment et le développeur Naughty Dog ont révélé sur Twitter que The Last of Us Part II a été retardée indéfiniment.

Le compte PlayStation officiel a annoncé que The Last of Us Part II et Iron Man VR de Marvel, qui devaient tous deux être lancés en mai, ont été retardés jusqu’à nouvel ordre. “Logistiquement, la crise mondiale nous empêche de fournir l’expérience de lancement que nos joueurs méritent”, a expliqué le compte. En outre, Sony indique qu’il n’y a pas d’autres retards à signaler pour le moment, mais qu’il fournira des mises à jour si nécessaire.

Naughty Dog a également lancé un tweet, exprimant sa déception face aux circonstances:

Comme prévu, The Last of Us Part II, qui était à moins de deux mois de son lancement, est «presque terminé», Naughty Dog était en train de corriger les derniers bugs. Mais les «problèmes logistiques» qui, selon le développeur, échappent à son contrôle rendent le lancement du jeu en mai impossible, bien qu’aucun détail supplémentaire sur ces problèmes ne soit fourni.

Compte tenu de l’ampleur de cette exclusivité de la console pour Sony (The Last of Us a dépassé les 20 millions de ventes entre la sortie originale de la PS3 et la remasterisation PS4), et de la proximité du studio pour conclure le développement, cette décision n’aurait pas pu être prise légèrement. Il est également très peu probable que ce soit le dernier retard de jeu très médiatisé de 2020, surtout si la pandémie en cours force la majorité d’entre nous à rester à l’intérieur pendant l’été.

Parlant de retards, Sony et Microsoft ont laissé entendre ces dernières semaines que la situation des coronavirus n’avait encore aucun effet sur leurs plans pour le lancement de la console de nouvelle génération cette saison des fêtes. Une porte-parole de Sony a déclaré que la société «ne voyait aucun impact notable sur le lancement», tandis que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a récemment révélé que la chaîne d’approvisionnement de la société «se remet sur les rails».

Source de l’image: Naughty Dog

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.