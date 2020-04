La pochette originale de l’album “KIRK” de DaBaby révélée

La pochette originale de DaBaby pour son nouvel album “KIRK” a été dévoilée et elle était très colorée.



Le rappeur de Caroline du Nord DaBaby est devenu l’un des groupes musicaux les plus populaires du monde l’année dernière, lâchant deux albums très réussis et montrant sa personnalité à travers ses vidéos hilarantes. Le rappeur grignotait le courant dominant depuis des années et il est finalement considéré comme une véritable star. KIRK est vraiment ce qui l’a solidifié comme l’un des talents de l’évasion de l’année, après Baby On Baby avec plus d’une introduction à son personnage, racontant des histoires sur sa famille et se rapportant à son public. À l’origine, la pochette de l’album était censée être très différente de la version publiée, et DaBaby montre au monde ce qui aurait pu être sur Instagram.

Mise à jour de son histoire Instagram hier soir, le natif de Charlotte a dévoilé ce avec quoi il allait courir comme illustration de couverture. Doté de tonnes de couleurs, DaBaby partage une étreinte amoureuse avec son enfant, écrivant le titre du projet sur un tableau noir et rendant un hommage à son père dans le coin inférieur droit.

L’œuvre que Baby a finalement choisi montre le rappeur enfant, assis sur les genoux de son père.

Découvrez la sélection originale ci-dessous et faites-nous savoir laquelle vous préférez. Les deux ont une valeur sentimentale extrême pour DaBaby, donc l’un ou l’autre aurait fonctionné. Personnellement, je pense que celui avec lequel il est allé dépeint plus fidèlement l’ambiance de l’album.

.