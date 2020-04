La Poker Alliance est-elle vivante et bien, mais volant sous le radar?

Maintenant que la saison anniversaire de Survivor est réduite à 10 candidats, les fans tentent résolument de savoir qui figurera parmi les trois premiers. La Poker Alliance était dans tous les esprits des concurrents lorsque Survivor: Winners at War a commencé, mais d’une manière ou d’une autre, les naufragés semblent l’avoir oublié. Kim Spradlin-Wolfe, Jeremy Collins et Tyson Apostol sont-ils toujours ensemble dans une alliance de poker et envisagent-ils de se mener jusqu’au bout?

Nick Wilson, Sophie Clarke, Tyson Apostol, Sarah Lacina, Ben Driebergen, Kim Spradlin-Wolfe, Jeremy Collins, Michele Fitzgerald, Tony Vlachos, Denise Stapley et Adam Klein | Robert Voets / CBS Entertainment

L’Alliance Poker «Survivor: Winners at War» est-elle réelle?

En 2018, Boston Rob Mariano, Tyson, Jeremy et Kim ont joué dans Poker Night dans la saison 1, épisode 10 de Poker Night Live en Amérique! Ils ont joué le jeu de cash hold-em sans limite de 5 $ à 5 $ au California’s The Garden’s Casino avec Jonathan Little et Joe ’Stapes’ Stapleton.

“Si nous nous retrouvons tous sur l’île ensemble, nous allons certainement être l’alliance du pouvoir”, a déclaré Tyson lors de la diffusion du PNIA.

Boston Rob était d’accord avec Tyson, “Certainement, évidemment.” Cependant, la femme de Rob, Amber Mariano, a été exclue de Winners at War au cours de la deuxième semaine en raison de son affiliation avec la prétendue Poker Alliance. Yul Kwon a rappelé aux autres naufragés les commentaires faits pendant le tournoi de poker et a convaincu sa tribu de voter contre Amber.

“J’ai joué à un jeu de poker il y a un an en dehors du jeu, ce qui va probablement revenir et me mordre”, a déclaré Tyson lors du premier épisode de la saison. «Il y a tellement de relations étroites qui sont tellement plus étroites que l’alliance des joueurs de poker qui s’est réunie pendant trois heures. La Poker Player Alliance n’est pas une chose. Ce n’est pas une chose, et si c’est le cas, je n’y suis pas. “

Tyson nie que la Poker Alliance soit réelle, mais maintenant qu’il est de retour dans le jeu avec Kim et Jeremy, les fans se demandent si l’alliance a été ressuscitée.

Les fans pensent que la Poker Alliance va aller jusqu’au bout sur ‘Survivor: Winners at War’

“Personnellement, je pense que les trois sont les 10 meilleurs joueurs de tous les temps”, a écrit un fan sur Reddit à propos de Tyson, Jeremy et Kim. “N’importe lequel des trois pourrait durer le plus longtemps, et je ne serais pas surpris.”

Depuis la fusion des tribus, les trois anciens joueurs de poker sont ensemble. Il est possible qu’ils aient tout prévu depuis le début, et les fans sont là pour ça.

“Je pense que tous les trois sont prêts à aller loin et contrôlent la majorité en ce moment”, a ajouté un autre fan. «Je pense que Tyson est notre vainqueur et il éliminera Kim dans les cinq derniers. Kim me donne des vibrations Alison de David Versus Goliath où elle est super sous-éditée, mais tout le monde dit qu’elle est une énorme menace. “

Les fans espèrent que ces trois-là prendront cette Poker Alliance sous le radar et jusqu’au bout.

