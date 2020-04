La police de la capitale “invite” à ne pas quitter son domicile

Mexico.- Les centres commerciaux et les entreprises de Mexico ont fermé ce mercredi pour éviter d’être des sources de contagion Covid-19.

Cette mesure de restriction ne comprend pas les pharmacies, les supermarchés, les épiceries et les marchés populaires qui doivent prendre des mesures préventives de distance saine lorsque les clients entrent dans l’établissement et pour les soins des personnes qui travaillent dans ces endroits.

On estime qu’il y a à Mexico 338 centres commerciaux qui ont fermé leurs portes à ce jour.

Selon les autorités, cette mesure vise à aplanir la courbe de contagion et fait partie de la campagne Stay at Home.

Les boutiques de rue et de voirie du centre historique sont également fermées; sur l’axe central Lázaro Cárdenas, le téléphone portable et les postes informatiques n’ouvraient plus leurs portes.

Dans les rues de Madero, Palma et Tacuba, où se trouvent les centres de bijoux, il y a peu d’activité piétonne.

