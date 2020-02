La police libère les appels au 911 de l’écrasement d’un hélicoptère à Kobe Bryant

Amis, fans et famille continuent de pleurer la perte de la légende de la NBA Kobe Bryant après sa mort choquante le mois dernier.

Le 26 janvier, la star du basket-ball de 41 ans a perdu la vie dans un tragique accident d’hélicoptère. Huit autres personnes, dont sa fille adolescente, Gianna Maria-Onore Bryant, étaient également à bord et tragiquement, elles ont toutes péri avec l’athlète emblématique, car il n’y avait pas de survivants. Le groupe était en route pour un match de basket-ball lorsque l’hélicoptère, piloté par Ara Zobayan, s’est écrasé à Calabasas, en Californie.

Et tandis que les enquêtes sont toujours en cours et que de nouveaux détails continuent d’émerger chaque jour, les autorités de Lost Angeles ont rendu public un certain nombre d’appels au 911 qui sont venus pour signaler l’accident. Vous pouvez les écouter en entier sur SoundCloud, ou voir un exemple de ce que certains des appelants ont dit ci-dessous:

«Je marche sur le sentier. Je pouvais entendre l’avion. Je pense que c’était dans les nuages, mais je ne pouvais pas le voir alors. Nous venons d’entendre un boom et un bruit mort, puis j’ai pu voir les flammes », a déclaré quelqu’un sur un sentier de randonnée à proximité à Calabasas.

Un deuxième appelant a déclaré: «Un hélicoptère s’est écrasé dans une montagne. Nous l’avons entendu. Et maintenant je regarde les flammes. “

Un troisième appelant: «Ça m’a dépassé la tête. C’est épais dans les nuages. Et puis j’ai entendu un pop, et ça s’est immédiatement arrêté. Si ce type n’a pas de vision nocturne, il est complètement IFR [instrument flight rules]. “

Cela fait bien plus d’une semaine maintenant que nous avons perdu Kobe Bryant, mais il est probablement juste de dire que beaucoup ont encore du mal à accepter le fait qu’il n’est plus avec nous. Bryant était une véritable inspiration, l’un des plus grands à avoir jamais joué au basket-ball et une véritable légende sportive. Il y a encore peu d’athlètes comme lui et il y en aura probablement encore moins pour atteindre les niveaux de grandeur qu’il a atteints tout au long de sa carrière.

Comme mentionné ci-dessus, les enquêtes sur l’accident sont toujours en cours et l’image complète se fait jour, mais en attendant d’en savoir plus sur ce qui s’est passé, nos pensées et nos prières vont à Kobe BryantDes proches alors qu’ils font face à une situation incroyablement tragique.