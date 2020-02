La police remorque une Batmobile faite maison en Russie

L’une des voitures les plus célèbres du cinéma, avec la Delorean de Back to the Future, est sans, à bien y réfléchir, la Batmobile. Que ce soit dans les designs excellents et stylisés présentés par Burton ou dans une voiture de combat que Nolan nous a montré, la vérité est que de nombreux fans donneraient n’importe quoi pour avoir une voiture de Bat Man à la maison.

Maintenant, un fan a créé une réplique très cool de la Batmobile qui utilise Ben Affleck dans Batman v Superman et Justice League à Moscou, en Russie. Malheureusement, tous ses efforts lui ont apporté de purs problèmes, car la police a fini par remorquer la voiture et la transporter au corralón. Cela a été publié par un rapport de l’..

Selon le rapport:

“… la police de la circulation a arrêté samedi soir un véhicule à roues basses grinçant à roues géantes alors qu’il traversait l’une des routes principales vers le centre-ville.”

La Batmobile russe appartenait à un citoyen moscovite de 32 ans, qui s’expose désormais à des amendes pour plusieurs infractions, car tout semble indiquer que le véhicule a été assemblé illégalement dans un atelier privé, n’est pas immatriculé comme véhicule et ne répond pas aux normes de sécurité routière, en plus d’être très volumineux pour la mesure standard d’une voiture.

L’. indique que la construction a eu lieu aux États-Unis, alors que le véhicule a été personnalisé en Russie, dans un magasin appelé Fast Boom Pro, que Batman v Superman: Dawn of Justice a vraiment utilisé comme inspiration pour créer la voiture. qui coûte 55 millions de roubles, 842 100 dollars.

Certaines des caractéristiques de cette voiture de cinéma (littéralement) comprenaient des caméras de vision nocturne, l’imagerie thermique, la visée laser et à un modèle de pistolet qui produit de vrais sons de tir. Autrement dit, bien que tout semble très cool, tout cela est illégal.

