La Pologne construit une nouvelle piste cyclable qui brille la nuit et est chargée par le soleil

La Pologne a trouvé le moyen idéal pour stimuler l’utilisation des vélos et le résultat est incroyable.

L’utilisation du vélo comme moyen de transport est l’un des des moyens respectueux de l’environnement, et maintenant grâce à cette piste cyclable solaire qui brille dans le noir, la Pologne est encourager plus de gens utiliser leurs vélos

Cette piste cyclable lumineuse est située près de Lizbark Warminski, dans le nord du pays, et a été créée par TPA Instytut Badan Technicznych Sp. Z.o.o. Il est fait d’un matériau synthétique qui peut fournir un éclairage par plus de 10 heures une fois chargé par le soleil pendant la journée.

Bien qu’il soit encore en phase de test pour prouver son efficacité, il est prévu que davantage de voies cyclables comme celle-ci puissent être construites dans plus d’endroits du pays dans le but de promouvoir l’utilisation de moyens de transport respectueux de l’environnement et ainsi réduire les émissions de CO2.

Cette idée incroyable pourrait être reproduite dans de nombreux autres pays où le La culture du vélo doit être encouragée pour le bien de la planète.

