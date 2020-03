La popularité du «Tiger King» de Netflix devrait être une leçon pour Apple – .

Tiger King sur Netflix est actuellement l’émission de télévision la plus populaire aux États-Unis.

Le documentaire relate l’ascension et la chute d’un éleveur de tigres excentrique connu sous le nom de Joe Exotic, et aborde les parcs d’animaux exotiques, la consommation de drogues, les tentatives de meurtre, les sectes sexuelles, etc.

Apple, à son détriment, ne diffuserait jamais une émission comme Tiger King, car elle ne correspond pas à la philosophie de programmation de la société.

De temps en temps, une émission arrive qui capte l’attention collective du monde qui regarde la télévision, Stranger Things et Game of Thrones n’étant que deux exemples importants. Un exemple plus récent est Tiger King, un nouveau documentaire sauvage de Netflix qui est vraiment difficile à mettre en mots. Le documentaire raconte essentiellement l’histoire de Joe Exotic, un éleveur de tigres excentrique et propriétaire d’un parc d’animaux exotiques qui est finalement enfermé en prison pour avoir tenté de tuer un propriétaire de parc animalier rival.

En cours de route, nous vous présentons un groupe coloré de personnages qui sont plus fous et plus engageants que quiconque que vous pourriez imaginer par vous-même. Comme le dit le vieil adage, la vérité est plus étrange que la fiction. Les histoires qui se déroulent dans Tiger King sont au-delà de bizarre, à tel point qu’un collectionneur d’animaux exotiques qui était à la base du film Scarface apparaît en quelque sorte comme l’une des personnes les plus normales de la série.

Tiger King est sans aucun doute l’un des spectacles les plus addictifs que j’ai jamais vus et je ne le recommanderai jamais assez. Il y a sept épisodes au total et chacun est en quelque sorte plus fou que le précédent. Les histoires qui se déroulent tout au long de la série sont hallucinantes et englobent l’élevage d’animaux, les sectes sexuelles, la consommation de drogues, les armes à feu, le suicide, la polygamie, le meurtre pour compte et bien plus encore.

Tiger King est actuellement l’émission Netflix la plus populaire aux États-Unis et, selon Rotten Tomatoes, est l’émission de télévision la plus populaire aux États-Unis dans tous les domaines. La bande-annonce de Tiger King peut être vue ci-dessous et, croyez-le ou non, elle ne rend même pas justice au documentaire. Oui, le spectacle est si bon.

Alors, comment tout cela est-il lié à Apple TV +, vous vous demandez peut-être?

Eh bien, la réalité est qu’Apple – d’après ce que nous savons actuellement sur la philosophie de programmation de la société – ne songerait même pas à produire une émission comme Tiger King. Rappelons-le, Apple aurait voulu se concentrer sur une programmation de nature ambitieuse.

La préoccupation d’Apple de publier des émissions ambitieuses a incité la société à annuler des projets convaincants qu’elle avait déjà accepté de financer. Il y a quelques mois, par exemple, Apple a annulé Bastards, un spectacle qui devait se concentrer sur deux vétérans militaires qui se livrent à une tuerie. Et avant cela, Apple a annulé Vital Signs – une série sur la vie du Dr Dre – en raison de son accent sur le sexe, les drogues et la violence.

Et bien que je ne défende pas l’idée qu’Apple devrait embrasser le contenu sordide à chaque tour, la réalité est que certaines des émissions de télévision les plus populaires de l’histoire – telles que The Sopranos et Breaking Bad – incluent du contenu qu’Apple trouverait désagréable.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la vision d’Apple pour Apple TV +: à peu près au moment où Netflix a publié Tiger King, Apple a publié une nouvelle émission d’Oprah Winfrey intitulée Oprah Talks COVID-19. Le spectacle implique Oprah faisant des appels FaceTime à des amis et des célébrités où le sujet de discussion est le coronavirus.

Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus ennuyeux? Est-ce le type de divertissement que les gens veulent voir sur un service de streaming lorsque les chaînes d’actualités exécutent des mises à jour de coronavirus 24h / 24?

Si Apple veut vraiment rivaliser avec Netflix et HBO, il devra réévaluer complètement sa philosophie de programmation. Alors que Netflix est devenu maître dans la production de contenu que les gens adorent, Apple semble simplement payer beaucoup d’argent pour que les grands noms produisent du contenu pour lequel la plupart des gens ne s’intéressent pas.

Apple, pour quelque raison que ce soit, ne semble toujours pas comprendre que les gens gravitent pour montrer qu’ils trouvent convaincants et non pas ambitieux. Et bien que les deux ne s’excluent pas mutuellement, la popularité de Tiger King devrait être une leçon importante pour Apple si elle veut vraiment que Apple TV + fasse une percée dans le monde du streaming.

Source de l’image: Netflix

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

