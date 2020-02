La porte portable mettra en vedette Christoph Waltz et Guy Pearce – / Film

Christoph Waltz et Guy Pearce jouera dans La porte portable, une comédie d’aventure fantastique basée sur la série de livres de Tom Holt. La société Jim Henson et Story Bridge Films produisent le film, que les producteurs décrivent comme un croisement entre The Office et Harry Potter. Jeffrey Walker réalise à partir d’un scénario adapté par Leon Ford, avec Patrick Gibson prêt à jouer le rôle principal.

THR a le scoop sur The Portable Door, qui nous donnera enfin toute l’équipe dont nous rêvons: Christoph Waltz et la Jim Henson Company. Est-ce à dire que Christoph Waltz passera du temps avec des créatures de type Muppet? Nous ne pouvons qu’espérer. Waltz jouera aux côtés de Patrick Gibson et Guy Pearce dans le film, dans lequel «Paul Carpenter, un nouveau stagiaire de la mystérieuse firme londonienne J.W. Wells & Co., devient de plus en plus conscient que ses employeurs sont tout sauf conventionnels. Le méchant charismatique Humphrey Wells (Waltz), le PDG de la société, perturbe le monde de la magie en apportant une stratégie d’entreprise moderne à d’anciennes pratiques magiques. Dennis Tanner (Pearce) est le gobelin changeant de forme pris au piège dans la gestion intermédiaire de l’organisation. Paul Carpenter (Gibson) est le stagiaire modeste et discret qui découvre le véritable programme de la vaste société où ils travaillent. »

La porte portable sera adaptée de la série fantastique de six livres de Tom Holt. Voici le synopsis du premier livre:

Commencer un nouvel emploi est toujours stressant, mais lorsque Paul Carpenter arrive au bureau de H.W. Eh bien, il n’a aucune idée du problème qui se prépare. Parce qu’il est sur le point de découvrir que l’établissement apparemment respectable qui paie maintenant son salaire est en fait le front d’une organisation profondément sinistre qui a un programme particulier très puissant. Il semble que la moitié du temps, ses patrons sont partis avec les fées. Mais ils ne le sont pas, bien sûr. Ils sont partis avec les gobelins.

Quelqu’un a-t-il dit des gobelins? Eh bien, The Jim Henson Company a certainement une histoire avec les gobelins, avec leur implication dans le Labyrinthe lourd de gobelins. Cela pourrait donc être un match parfait pour eux.

“Nous avons été particulièrement attirés par le potentiel de franchise qui plaira à la foule de The Portable Door, avec son humour grincheux et relatable rendu populaire dans des émissions comme The Office, et son cadre riche et fantastique de type Harry Potter”, a déclaré Lisa Henson, producteur et PDG de The Jim Henson Company. “Une fois que nous avons réussi à inciter le réalisateur accompli et polyvalent Jeffrey Walker à rejoindre le projet, nous savions que nous avions quelqu’un de parfaitement adapté pour rassembler ce ton unique et fonder le film pour son public.”

