La poudre de talc cause-t-elle vraiment le cancer? Les scientifiques disent tout!

Depuis quelques années, en particulier aux États-Unis, une série de poursuites ont été intentées contre certaines grandes entreprises parce que leur poudre de talc aurait provoqué le cancer de centaines de personnes.

26 avril 20202: 32 heures

Depuis quelques années, en particulier aux États-Unis, une série de poursuites ont été intentées contre certaines grandes entreprises parce que leur poudre de talc aurait provoqué le cancer de centaines de personnes.

Et, si cela est vrai, ce serait très grave. Depuis des décennies, des millions et des millions de personnes dans le monde utilisent le talc pour leur hygiène personnelle.

À la fois pour soulager l’irritation et absorber l’humidité causée par les couches chez les bébés, et pour d’autres types d’utilisations cosmétiques, la vérité est que le talc fait partie de la vie de presque toutes les femmes dans le monde.

Une analyse récente par des chercheurs du gouvernement américain. USA de l’Institut national des sciences de la santé environnementale avec des données de plus de 250 000 femmes (252 745 exactement et avec un âge moyen de 57 ans) assure que bien que l’effet direct du talc avec le cancer ne soit pas totalement concluant, la prudence doit être exercée dans son usage.

“L’étude indique qu’il existe une association possible entre la poussière et le cancer de l’ovaire chez les femmes qui n’ont pas d’antécédents d’hystérectomie ou de ligature des trompes, mais cette” découverte ne doit être considérée que comme exploratoire et génératrice d’hypothèses “. Ils expliquent que chez les femmes atteintes de l’appareil reproducteur intact, la poudre peut se rendre directement dans les zones touchées et provoquer une irritation ou une inflammation. Chez les femmes dont l’utérus a été retiré ou les trompes de Fallope bloquées, la poudre n’a aucun accès physique aux ovaires. ” publie le portail Very Interesting.

.