La pré-production de Doctor Strange 2 se poursuivra à distance sur COVID-19

Bonne nouvelle pour l’industrie du divertissement! Tous ne sont pas des retards et des annulations, selon un rapport de Variety, la pré-production Doctor Strange In the Multiverse of Madness. continuera à distance pendant la fermeture du coronavirus et les choses continueront leur cours pour commencer le tournage en juin.

Marvel est convaincu que leurs plans ce film ne sera pas très affecté par la pandémie COVID-19, et j’espère qu’ils seront en mesure de filmer, étant donné que d’ici là, les choses reviendront déjà à la normale.

C’est une nouvelle qui pourrait bien plaire à marvelitas, puisque le studio appartenant à Disney a dû annuler plusieurs de ses productions, en particulier ceux liés au service de streaming Disney +, à cause de ce nouveau virus. Falcon et le Winter Soilder, WandaVision, Loki et Shang Chi devront faire face à des retards. Pendant ce temps, The Eternals est censé sortir cet automne, nous n’en sommes plus sûrs.

Selon l’acteur Sebastian Stan, qui joue Bucky Barnes, il a déclaré dans une interview pour TV Guide:

“Nous avons eu la chance d’aller assez loin. Nous n’avons pas fini. Le plan est de revenir chaque fois que nous le pouvons, chaque fois que possible, terminer. Tant que nous pouvons changer cela et que les gens peuvent se remettre ensemble, nous pouvons reprendre le rythme, mais je ne sais pas pour le moment. »

D’un autre côté, pour commencer à enregistrer Doctor Strange In the Multiverse of Madness, ils doivent voyager en Norvège pour filmer et pour cela, toutes les compagnies aériennes et tous les vols doivent être normalisés, ainsi que le monde lui-même.

