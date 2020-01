La pré-production de la deuxième saison de Witcher a déjà commencé

Dans une vidéo que l’acteur Henry Cavill a partagée sur son compte Instagram, qui joue Gerald de Rivia dans The Witcher, a confirmé que la pré-production de la deuxième saison de la série allait commencer. La deuxième saison des aventures épiques du sorcier était déjà confirmée, et maintenant elles sont un peu plus proches. Et pendant que nous attendons avec impatience la deuxième partie de cette série épique qui pourrait durer plus d’une décennie, écoutons le message que Henry Cavill a pour nous.

Henry Cavill a l’air très excité dans son rôle de Gerald de Rivia, la sorcière qui chasse les monstres errant d’un royaume à l’autre. Au moins, cela pourrait être dit à partir d’une vidéo qu’il a partagée sur son Instagram.

Bonjour à tous, je vole. J’ai profité de mes vacances de Noël, peut-être plus que je ne devrais. Mais maintenant, il est temps de retourner au travail. La pré-production de la deuxième saison de The Witcher est sur le point de commencer. Je vois que vous avez apprécié la première saison, merci beaucoup pour cela. Je suis contente que tu aies apprécié. Je continuerai à les mettre à jour tout au long de l’année. Bien sûr, ils devront attendre plus de mes vidéos passionnantes.

Si vous n’avez pas encore vu The Witcher, qu’attendez-vous? Vous manquez l’une des aventures les plus épiques que vous puissiez voir. La date de sortie de la deuxième saison n’est pas encore confirmée, mais elle devrait être fin 2020.

