La précieuse relation de Legosi et Haru est un succès auprès des fans de l’anime Netflix – HITC

La saison 1 de Beastars est arrivée sur Netflix le 13 mars et les fans sont déjà amoureux de Legosi et Haru.

Netflix est évidemment mieux connu pour créer des séries télévisées à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher ainsi que des films primés comme The Irishman, The Two Popes et Marriage Story, mais ces dernières années, nous avons également vu le géant du streaming diversifier son contenu.

Auparavant, Netflix ne contenait presque rien d’autre que des films et de la télévision produits aux États-Unis, mais récemment, nous avons commencé à voir beaucoup plus de contenu international.

Quelque chose qui tombe dans cette catégorie est la nouvelle série animée Beastars, dont le dub anglais et japonais est arrivé sur le service de streaming.

Beastars se déroule dans un monde d’animaux anthropomorphes où la société est divisée entre les herbivores et les carnivores, d’une manière similaire à Disney’s Zootropolis (Zootopia).

Au centre de la division des espèces, cependant, se trouvent Legosi et Haru, un loup et un lapin qui défient les lois du monde dans lequel ils vivent pour être ensemble.

Beastars sur Netflix

La première saison de 12 épisodes de Beastars est arrivée sur Netflix le 13 mars 2020.

La série suit principalement Legosi (également appelé Legoshi), un loup gris timide et maladroit qui fréquente Cherryton High School.

Nous le rejoignons dans la série alors qu’il travaille à résoudre le meurtre de Tem, un alpaga qui était membre du club de théâtre de l’école.

Étant un loup, Legosi est craint par beaucoup mais cela commence à changer quand il rencontre un lapin nain du nom de Haru.

Legosi et Haru

Legosi et Haru se croisent à Cherryton High School et il est clair que, bien que maladroits, la paire a une sorte de connexion.

Haru est connu pour un trait de promiscuité et la paire se rapproche de dormir ensemble mais par gêne embarrassante, décline Legosi.

Cependant, cela mène à une relation incroyablement mignonne où la paire peut se rapprocher les uns des autres à un niveau plus personnel que physique.

Les fans approuvent définitivement

Les fans de Beastars n’ont certainement pas été déçus par la série, beaucoup citant comme point culminant la relation entre les adorables Legosi et Haru.

Un fan sur Twitter a commenté: “Regardez les premiers épisodes de Beastars je vous le dis, Legosi x Haru est mon préféré”

Un autre a ajouté: «Il est 3 heures du matin et je viens de finir de regarder la 1ère saison de BEASTARS. J’allais m’arrêter à mi-chemin mais ça allait tellement bien. Gaahh Haru x Legosi omg je les aime sm! “

Et enfin, ce fan de Twitter a même proposé des fan arts dans un style similaire à Zootropolis (Zootopia).

La saison 1 de Beastars est disponible en streaming maintenant après sa sortie le 13 mars 2020.

