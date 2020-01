La prédiction de Mhoni Seer a réalisé un tremblement de terre à Cuba

La prédiction de Mhoni Seer a réalisé le tremblement de terre à Cuba. | Instagram

Un tremblement de terre a alerté tout le monde et est rapidement devenu une tendance dans les réseaux sociaux aujourd’hui. Le tremblement de terre de magnitude 7,7 frémit au sud de Cuba et le nord-ouest de la Jamaïque, tels que rapportés par le United States Geological Survey et prévus par Mhoni Seer.

Le célèbre voyant avait partagé dans une de ses vidéos qu’il voyait des tremblements de terre venir dans le monde et que l’alignement des planètes

Lundi 13 janvier, 3 planètes seront alignées, Jupiter, la plus grande et la plus puissante; Saturne, le cruel et vindicatif et Pluton, le froid. Cet alignement des planètes entraînera des changements spectaculaires à travers le monde, a d’abord déclaré le célèbre voyant.

Le Cubain a souligné que Haïti, la République dominicaine et Cuba seraient affectés par les mouvements telluriques.

Une catastrophe météorologique arrive également … la météo continuera de tourmenter le monde entier, les tremblements de terre à travers le monde, à partir de ce jour, d’autres en Haïti, en République Dominicaine, à Cuba, des jours compliqués viennent du 13 janvier qui Il régira la lettre 13, mu3rt3 et le changement total dans tous les sens, a déterminé Mhoni Seer.

Il a été annoncé que le tremblement de terre pourrait être fortement ressenti à Santiago, la ville la plus orientale de Cuba; Cela a également été ressenti aux îles Caïmans, laissant des routes fissurées et des déversements d’eaux usées. Beaucoup de gens à Cuba sont allés sur les réseaux sociaux pour raconter leur expérience.

