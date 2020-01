La première affiche de film au monde entièrement faite d’herbe créée pour “The Gentlemen”

Qui aurait cru que l’herbe était si polyvalente?



Vous vous souvenez quand quelqu’un a changé le signe “Hollywood” pour épeler “Hollyweed” à la place le jour de l’An en 2017? Eh bien, le même génie innovant qui a réussi cette farce légendaire a été chargé par le biz du cinéma de concevoir une affiche pour le prochain film de Guy Ritchie, The Gentlemen. Cependant, cette affiche n’est pas n’importe quelle affiche ordinaire: elle est entièrement faite de mauvaises herbes.

L’artiste multimédia en question, Zach Fernandez alias Jesushands, a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle il décrit le “projet d’art expérimental” qu’on lui a demandé de réaliser pour promouvoir le film. Afin de concocter la pièce, il a utilisé toutes les différentes parties de la plante de cannabis. “Les bourgeons, les feuilles de keef et les tiges ont tous joué un rôle important dans la création des textures nécessaires pour donner vie à ce portrait”, explique-t-il. Il note dans la légende que le projet “était un peu difficile” mais qu’il est “totalement satisfait des résultats”. Le produit fini dépeint les apparences des acteurs qui jouent dans le film – Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Michelle Dockery et Henry Golding – utilisant des particules de mauvaises herbes.

Slaven Vlasic / . pour STXfilms

Il est logique qu’une affiche comme celle-ci soit commandée pour ce film en particulier. L’histoire cinématographique suit la vie de l’expatrié américain Mickey Pearson, interprété par Matthew McConaughey. Lorsque Mickey décide de retirer de son entreprise de marijuana très rentable à Londres, le mot sort et le casting de personnages complotent et complotent pour tenter de voler son entreprise sous lui. The Gentlemen ouvre en salles le vendredi 24 janvier.

