La première bande-annonce de Ghost In The Shell est ici: SAC_2045

L’anime semble vivre un grand moment. Cependant, avec des adaptations aussi, mais aussi médiocres que Saint Seiya: Knights Of Zodiac, il nous a fallu beaucoup de travail pour nous assurer que Ghost in the Shell: SAC_2045 pourrait devenir l’une de nos séries préférées cette année, alors que même le premier teaser n’était pas complètement décevant. . Mais aujourd’hui, après que Netflix a révélé la première bande-annonce de son nouveau projet, Nous pouvons dire que peut-être … nous vous aimerons. Ou du moins, il semble assez bon pour lui donner une petite chance.

Basé sur le manga Shiro Masamune de 1989, Ghost in the Shell: SAC_2045 sera une suite de Ghost in the Shell: STAND ALONE COMPLEX (2002), avec un design d’animation qui combine la 3D avec la magie de CGI. Parfois, cela peut sembler enfantin, mais il est intéressant de noter que l’animation semble également très mature, contrairement à Knights Of Zodiac (qui semble parfois voir Pocoyo).

Voici le synopsis:

“En 2045, le monde est entré dans une guerre Sos durable systématique ». Embauchés comme unité mercenaire, les anciens membres de l’élite de la section 9 du Japon font face à l’apparition soudaine de “Post-Human”, un être doté d’une intelligence et de capacités physiques énormes. “

Ghost In The Shell: SAC_2045 est co-réalisé par Kenji Kamiyama (Stand Alone Complex) et Shinji Aramaki (Appleseed). Il ouvre en avril.