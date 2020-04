La première bande-annonce de Halloween Kills est confirmée

Blumhouse a travaillé dur sur Halloween tue, le deuxième opus de leur trilogie Laurie Strode / Michael Myers, et il semble que le studio soit sur le point de partager le premier aperçu de notre prochain voyage d’Halloween à Haddonfield.

En réponse à un fan demandant une bande-annonce du film sur Twitter, le producteur Jason Blum a eu des nouvelles encourageantes, que vous pouvez voir par vous-même ci-dessous:

Nous le peaufinons. Je vais te dire quelque chose. Ça a l’air vraiment bien. Sooon !!

– Jason Blum (@jason_blum) 29 mars 2020

Malheureusement, Blum n’est pas allé jusqu’à nous donner une date précise à attendre, mais sa mise à jour est néanmoins passionnante.

Halloween 2018 a eu son premier teaser en juin de la même année, ce qui est encore loin d’ici, si c’est à ce moment-là que l’équivalent de Kills va baisser. Les commentaires de Blum semblent suggérer que celui-ci va atterrir au moins un mois plus tôt, cependant. Peut-être même dès avril, vu son enthousiasme.

En tout cas, il y a certainement beaucoup à faire sur la suite, avec des attentes exorbitantes après l’effort de 2018 qui a supprimé tous les mythes qui s’étaient construits autour de la franchise, ne faisant que suivre directement l’original de 1978. Kills renforcera les liens avec ce premier film en ramenant un groupe de personnages qui y ont joué. Kyle Richards, Charles Cyphers et Nancy Stephens sont parmi les vétérans d’Halloween qui reviennent, reprenant leurs rôles de Lindsey Wallace, ancien shérif Brackett et Marion Chambers, respectivement.

Pendant ce temps, Anthony Michael Hall rejoint la saga en tant que dernière itération de Tommy Doyle, qui a été joué par Paul Rudd dans Halloween: The Curse of Michael Myers et par Brian Andrews en tant qu’enfant en 78. Nick Castle est à nouveau de retour en tant que Shape, partageant son rôle avec James Jude Courtney.

Halloween Kills devrait entrer dans les salles le 16 octobre, Blumhouse servant la conclusion de la trilogie, Fin de l’Halloween, un an plus tard, en octobre 2021.