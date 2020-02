La première bande-annonce de HBO Max affiche tout le super contenu qu’elle a volé à Netflix – .

À quelques mois de l’arrivée d’un autre service de streaming, HBO Max a partagé sa première bande-annonce vendredi pour présenter tout le contenu qui sera disponible lors de son lancement en mai. Sans surprise, Friends est la première chose que nous voyons lorsque la bande-annonce commence, alors que HBO a remporté la guerre des enchères pour les droits de diffusion en continu de la série. Depuis que Friends a quitté Netflix le 1er janvier, il n’y a aucun endroit où le diffuser légalement, mais cela changera bientôt.

En parlant d’amis, l’ensemble de la distribution principale devrait se réunir pour une réunion spéciale non scénarisée pour célébrer le lancement du service. Selon un récent rapport, les six acteurs reçoivent chacun entre 3 et 4 millions de dollars pour apparaître dans le spécial. Mais HBO Max est plus que des amis, comme le montre la vidéo ci-dessus.

Parmi les autres émissions présentées, citons The Big Bang Theory, South Park et The Fresh Prince of Bel-Air, ainsi que les originaux de HBO comme Game of Thrones, Euphoria et Watchmen. HBO Max proposera également une gamme complète de films à succès, tels que Wonder Woman, Joker, The Lego Movie, The Matrix et The Wizard of Oz. Netflix peut ne jamais être battu en ce qui concerne la taille de sa bibliothèque, mais la qualité peut être quelque peu discutable, qui est un domaine où HBO pourrait être en mesure d’avoir un avantage au lancement et pour les années à venir.

Cela dit, il est intéressant de noter que la première vraie bande-annonce de HBO Max ne contient pas un seul contenu original spécialement conçu pour le service. Nous savons qu’il y aura un certain nombre de propriétés originales dans les mois à venir, y compris une série Green Lantern, un drame policier basé sur le livre Tokyo Vice et un redémarrage de Gossip Girl. Et pourtant, nous n’avons même aucun aperçu de ces éléments dans l’annonce. Au lieu de cela, HBO veut se concentrer sur le contenu sous licence.

HBO Max sera lancé en mai 2020 pour 14,99 $ / mois. Si vous vous abonnez à HBO via AT&T ou payez pour HBO Now, vous obtiendrez HBO Max gratuitement. Un niveau financé par la publicité devrait arriver l’année prochaine.

