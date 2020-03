La première bande-annonce de la saison 4 de «Money Heist» de Netflix est épique – .

Il y a certaines émissions emblématiques et acclamées par la critique que tout le monde a vues, Game of Thrones et Breaking Bad n’étant que deux exemples évidents. Mais il y a un spectacle incroyable dont, pour des raisons qui m’étonnent encore, beaucoup de gens aux États-Unis ne sont même pas au courant. Et ce spectacle est Money Heist, ou La Casa de Papel comme on l’appelle en Espagne.

Selon Netflix, Money Heist est l’émission en langue non anglaise la plus populaire de l’histoire de Netflix. Et pour ceux qui ont vu les trois premières saisons, la bande-annonce de la quatrième saison à venir vient de tomber. Si vous vous souvenez, la fin de la saison 3 s’est terminée sur un cliffhanger avec The Professor en fuite et la révélation que Raquel est en fait très vivant.

La bande-annonce commence ici avec Nairobi sur une civière et le professeur courant – ou devrions-nous dire s’échappant – à travers une forêt.

“Notre cerveau perdait la raison”, explique Tokyo en tant que narrateur. “Et nous aussi.”

Maintenant, tout va bien, mais le gros problème ici – et vous auriez du mal à trouver un spectacle qui réussit mieux que Money Heist – est que Raquel se voit offrir sa liberté si elle parvient à coopérer avec la police .

Qu’il suffise de dire que la bande-annonce a l’air incroyable et il va de soi que la saison 4 sera aussi passionnante et pleine de suspense que les trois premières saisons.

Si vous n’avez pas encore vu Money Heist, vous feriez bien de le vérifier. Il se concentre essentiellement sur un groupe de criminels de carrière cherchant à réussir un vol de banque aux proportions épiques. C’est extrêmement divertissant et l’une des séries les plus dignes que j’ai jamais vues. Et si vous avez besoin de plus de conviction, l’émission a essentiellement remporté tous les prix pour une émission de télévision que vous pouvez gagner en Espagne.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

