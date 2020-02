La première bande-annonce de redémarrage de Candyman est en route

Nous sommes maintenant à moins de quatre mois de la sortie de Nia DaCosta Candyman, et il semble que la première séquence promotionnelle du film pourrait être mise en ligne très bientôt.

Bloody Disgusting rapporte que le prochain redémarrage d’horreur a maintenant été officiellement évalué par le bureau de l’Alberta Film Classification, une entreprise gouvernementale qui évalue les images avant leur projection dans les cinémas de l’Alberta. Cela signifie que la première bande-annonce du film approche à grands pas.

En fait, le site spécule que la bande-annonce pourrait être jointe à The Invisible Man d’Universal, dont la sortie est prévue pour le 28 février, ce qui signifie que les images pourraient être publiées en ligne un peu plus tôt que cela.

Dans l’état actuel des choses, le nouveau Candyman a un peu plus de battage médiatique que votre redémarrage d’horreur moyen. Cela est en partie dû à l’implication de la célèbre réalisatrice Nia DaCosta (Little Woods), même si cela ne fait pas de mal que le barreur de Get Out and Us Jordan Peele soit attaché à la fois comme producteur et co-scénariste.

Néanmoins, nous avons encore beaucoup à apprendre sur le film, qui a jusqu’à présent fait l’objet d’innombrables rumeurs et rapports contradictoires. La participation du Candyman d’origine Tony Todd, par exemple, reste incertaine, bien que l’acteur lui-même ait au moins confirmé qu’il aura une sorte de présence au redémarrage.

Quant à l’intrigue, nous savons jusqu’à présent que le film servira de «suite spirituelle» au Candyman original de 1992 qui nous ramènera dans le quartier de Chicago, désormais embourgeoisé, où la série a commencé.

Nous espérons que la première bande-annonce du film comblera certains des blancs lorsqu’elle sera finalement supprimée, mais de toute façon, tout sera révélé lorsque Candyman sortira en salles le 12 juin.

