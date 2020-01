La première chanson des Beatles à présenter un solo de guitare de John Lennon

George Harrison a peut-être été le guitariste principal des Beatles, mais cela ne signifie pas qu’il a pris chaque solo que vous entendez dans les chansons de Fab Four. Dès le début du parcours du groupe jusqu’au dernier album des Beatles, vous trouverez des chansons mettant en vedette John Lennon ou Paul McCartney prenant des solos.

Dans le cas de «Taxman», la composition de George qui a donné le coup d’envoi à Revolver, Paul a pris le solo lorsque George n’a pas pu clouer la partie assez rapidement en studio. Sur «Get Back», John a appris la direction parce que George a quitté le groupe pendant les sessions Let It Be.

Dans d’autres cas, John voulait simplement essayer un solo. «J’aime jouer du plomb parfois, alors je le fais», a-t-il déclaré en 1964. Après son retour de la première tournée du groupe en Amérique, c’est ce qu’il a fait sur «You Can’t Do That», un morceau qu’il avait écrit pour A Nuit d’un journée difficile. C’est devenu son premier solo sur une sortie des Beatles.

Le solo “You Can’t Do That” de John était son premier

Ed Sullivan parle avec Paul McCartney des Beatles pendant que John Lennon accorde sa guitare, le 9 février 1964. | Bob Gomel / The LIFE Images Collection via .

Parlant de son travail de guitare dans une interview de Melody Maker en 64, John a noté comment il avait envie d’étirer son rythme en jouant à l’occasion. “Je trouverais difficile de jouer du rythme tout le temps, donc je me débrouille toujours avec quelque chose d’intéressant à jouer”, a-t-il déclaré.

Sur “Vous ne pouvez pas faire ça”, il voulait une approche différente. “Il n’y a vraiment pas de guitariste principal et de guitariste rythmique là-dessus, car je pense que le rôle de guitariste rythmique semble trop mince pour les enregistrements”, a-t-il déclaré. “Quoi qu’il en soit, cela m’a poussé à jouer du rythme morceau par morceau tout le temps.”

Vers 1h30, vous entendez John creuser dans un solo, qui dure environ 20 secondes. Comme pour ses solos des années suivantes, il n’éblouit pas techniquement sur “You Can’t Do That” mais il délivre un punch émotionnel parfait pour sa chanson rock.

À cette époque, John s’en remettait définitivement à George quand il s’agissait de prendre un solo. “Je ne joue jamais en tant que guitariste principal que George ne pourrait pas faire mieux”, a-t-il déclaré à Melody Maker. Mais John n’a probablement reçu aucune plainte à ce sujet.

John n’a pas obtenu la face A du prochain single des Beatles avec ‘You Can’t Do That’

Paul McCartney et John Lennon tiennent leurs guitares sur le plateau de The Ed Sullivan Show, vers 1965. | Bettmann

Malgré la voix puissante de John et la superbe partie de 12 cordes de George sur cette piste, “You Can’t Do That” n’a pas été retenu comme face A du prochain single des Beatles. Cet honneur est allé à «Can’t Buy Me Love», un morceau que Paul a écrit et enregistré pendant le séjour du groupe en janvier 64 à Paris.

Comparé aux menaces de John de laisser sa femme dans une rage jalouse, l’innocence des paroles de «Can’t Buy Me Love» de Paul (adressée à «mon ami») a apparemment semblé la gestion la plus commerciale. Alors John s’est contenté de la face B du single avec “You Can’t Do That.”

Quelques jours après que John ait abandonné son premier solo enregistré, il était de retour sur la reprise du groupe de «Long Tall Sally». Cette fois-ci, le morceau comportait des solos de John (premier) et George (deuxième). Ce serait un aperçu des trois guitares en duel que les fans ont ensuite eues sur «The End».

Regarde aussi: The George Harrison Guitar Solo the Beatles ’Engineer appelé‘ Embarrassing ’