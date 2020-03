La première conception de la bande dessinée du costume Captain America de Falcon révélée

L’écrivain Rick Remender a révélé une conception précoce du costume de Captain America de Falcon dans les bandes dessinées Marvel.

Le Falcon et le soldat d’hiver de Marvel Studios devrait raconter le voyage de Sam Wilson, du Falcon à l’acceptation du rôle de Captain America après la retraite de Steve Rogers. Bien sûr, comme avec de nombreux contes dans l’univers cinématographique Marvel, l’arc rappelle une histoire trouvée dans les pages des bandes dessinées.

Dans ce cas, l’histoire pourrait être inspirée d’une bande dessinée écrite par Rick Remender, dans laquelle Falcon devient le nouveau Captain America après que Steve Rogers a perdu les pouvoirs qui lui ont été accordés par le sérum de super-soldat. Maintenant, Remender a utilisé son compte Twitter officiel pour partager les premières créations du costume Captain America de Falcon illustré par l’artiste Carlos Pacheco.

Vous pouvez consulter l’illustration dans le post ci-dessous.

Nous avons ici le premier design de Sam Cap de Carlos Pachecos, à côté d’un brut que j’ai fait sur une photo de ma prise, puis le design révisé de Carlos, puis mes autres notes. pic.twitter.com/weog8q8RX2

– Rick Remender (@Remender) 23 mars 2020

Voici le synopsis officiel de The Falcon et The Winter Soldier:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisée par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, la série met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle du Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Les acteurs Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills et Carl Lumbly ont également été choisis.

The Falcon and The Winter Soldier devrait être présenté en exclusivité sur Disney Plus en août 2020.