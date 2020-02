La première d’Angela Aguilar | Instagram

Angela Aguilar Il vit chaque facette de sa vie artistique avec énergie et sans crainte d’entreprendre des projets juste pour le plaisir de les faire, comme “Danse cette cumbia“, une production musicale qui se dévoile demain.

En hommage à la “Reine du Tex mex”, Selena Quintanilla (1971-1995), la plus jeune fille de Pepe Aguilar crée un EP avec 7 classiques de l’artiste qu’il admire depuis qu’il a découvert sa musique.

Il ne reste plus qu’à vous dire que je suis super excité de pouvoir partager avec vous mon nouveau projet. C’est un hommage et un hommage à @selenaqofficial.

Dans mon dernier album #FirstSoyMexicana, J’ai eu l’occasion d’honorer les grandes femmes de la musique mexicaine.

Vous pouvez être intéressé Ángela Aguilar rend hommage à Selena avec un thème réussi

Je présente cet EP en hommage et en remerciement à Selena. Avec l’admiration d’une Mexicaine / Américaine qui a exprimé son amour pour la musique et la scène à travers des danses et des chansons avec sa famille “, elle a dit à ses fans sur les réseaux sociaux de communiquer la sortie du matériel.

Le premier single “Bidi Bidi Bom Bom“Il est sorti à la fin de l’année dernière avec le clip qui a déjà plus de 3 millions de vues sur YouTube; la semaine prochaine, ce sera la deuxième coupe”Je n’en ai plus“, dont la vidéo a été tournée à Zacatecas.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

En plus des débuts du matériau, Angela, commence demain soir, dans San Antonio, Texas, sa première tournée solo, qui s’appelle “Como Flor” et demain son spectacle sera à Phoenix.

La tournée se poursuivra le 7 février au Microsoft de Los Angeles, Californie et le lendemain à San José, Californie; L’année dernière, la jeune femme a fait quelques présentations solo, mais jusqu’à présent, elle a fait une tournée en tant que telle.

Fin 2014, l’artiste de 16 ans a sorti son premier album solo intitulé Christmas with Angela Aguilar, produit par Yamil Rezc et réalisé par Pepe. Des sujets comme “Jingle Bell Rock” et “Night of Peace” sont sortis de l’assiette.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Dans 2018 créé First I am Mexican, également produit par son père et dans lequel il rend hommage à de grandes voix féminines telles que Lola Beltrán, Villa Fight et Rocío Dúrcal, qui ont fait des chansons célèbres, parmi lesquelles “No You Interested Me”, Cielito Lindo “et” Paloma Negra “, ainsi que” La Llorona “se démarquent.

La plaque musicale lui a valu une nomination pour Grammy l’année dernière dans la catégorie Meilleur album de la musique régionale mexicaine.

Vous pouvez également lire Ángela Aguilar chantera l’hymne national mexicain dans le combat de canelo Álvarez

Angela, comme son frère Leonardo, 20 ans, a commencé sa carrière sur scène en 2012, lorsqu’il a accompagné son père lors de la tournée qu’il faisait actuellement au Mexique et aux États-Unis.

.