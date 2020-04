La première date de lancement de la série Snowpiercer de TNT est déplacée

Selon Deadline, TNT Snowpiercer la série avec Jennifer Connelly et Daveed Diggs sera lancée le dimanche 17 mai à 21 h. La série devait initialement faire ses débuts le dimanche 31 mai.

La nouvelle TNT Snowpiercer La série ramènera les fans du film de Bong Joon-ho de 2013 dans un avenir désolé où la Terre est devenue une toundra presque inhabitable et une grande partie de la population humaine a été reléguée dans une locomotive en mouvement perpétuel.

Alors que le film mettait en vedette Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt et Ed Harris, la série mettra en vedette Jennifer Connelly (Labyrinthe, Ponton), Daveed Diggs (Blindspotting, Hamilton) et Mickey Sumner (Frances Ha, Fabriqué aux États-Unis). Ils seront rejoints par Susan Park, Benjamin Haigh, Sasha Frolova, Katie McGuinness, Sam Otto, Alison Wright, Annalize Basso, Sheila Vand, Roberto Urbina, Lena Hall et Rowan Blanchard.

La série a été initialement reprise par TNT en 2015 avec une commande de deux saisons et après des années de développement et de retards, elle était enfin sur le point d’être diffusée l’année prochaine sur le réseau avant que WarnerMedia ne révèle qu’elle passerait au TBS axé sur la comédie. Peut. Et maintenant, dans une autre tournure de l’intrigue, le réseau déplace à nouveau la série, sauf que, plutôt que vers l’un des réseaux restants sur lesquels il n’a pas encore atterri, il reviendra à TNT.

Docteur étrange le réalisateur Scott Derrickson devait codiriger le premier épisode de Snowpiercer avec James Hawes, qui a précédemment travaillé sur TNT L’aliéniste avec Wonder Woman réalisateur Patty Jenkins, jusqu’à son départ en raison de différences créatives avec Orphelin noirGraeme Manson, qui a pris le relais en février 2018.

L’adaptation de la série est produite par Tomorrow Studios et CJ Entertainment. Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios seront des producteurs exécutifs avec Derrickson, James Hawes, Matthew O’Connor, Miky Lee, Jeong Tae-sung, Park Chan-wook, Lee Tae-hun et Choi Dooho.