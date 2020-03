La première de la saison 4 de «Fargo» retardée par le coronavirus, manquera les Emmy Awards 2020

Désolé, mais vous devrez attendre un peu plus longtemps pour le retour de Fargo: la saison 4 de l’anthologie FX – qui devait être diffusée dimanche 19 avril – est repoussée après l’arrêt de la production la semaine dernière en raison de l’épidémie de coronavirus .

“Une nouvelle date de première sera déterminée lorsque la production reprendra”, a déclaré FX dans un communiqué. Selon des sources, ils ont terminé la production physique de huit des 10 épisodes de la saison 4, et la saison 4 ne sera plus diffusée à temps pour se qualifier pour les Emmy Awards 2020. L’espoir actuel est que la saison 4 sera diffusée plus tard cette année.

Se déroulant à Kansas City en 1950, la saison 4 de Fargo met en vedette Chris Rock dans le rôle du chef de gang de Kansas City, Loy Cannon, dont la famille criminelle afro-américaine affronte une famille criminelle italo-américaine rivale qui comprend Josto Fadda de Jason Schwartzman et Rabbi Milligan de Ben Whishaw. Les fans de Fargo ont déjà dû subir une longue pause: la finale de la saison 3 a été diffusée en juin 2017.

Fargo rejoint la longue liste des émissions de télévision fermées ou reportées par l’épidémie mondiale de coronavirus, avec plus de 3900 cas signalés aux États-Unis au moment de la presse. Plus de 90 émissions en cours ont cessé de produire sur leurs saisons en cours, et plusieurs s’attendent à devoir raccourcir leurs commandes d’épisodes. Consultez la galerie à droite pour la dernière liste de toutes les émissions de télévision concernées.

