La première de la saison 7 de Clone Wars

La septième saison de Star Wars: La guerre des clones a maintenant une date de sortie sur Disney Plus: nous aurons de nouveaux épisodes de l’émission animée le 17 février 2020. Le retour de la série animée est depuis longtemps en préparation, annoncé par Lucasfilm dès San Diego Comic-Con en 2018. La dernière série de la série se terminera par une saga qui a commencé en 2008 avec un film et s’est poursuivie pendant cinq saisons sur Cartoon Network, et une sixième série d’épisodes sur Netflix en 2014.

Dave Filoni, qui dirige et produit The Clone Wars, a révélé son enthousiasme à l’idée de pouvoir conclure l’histoire sur Disney Plus. S’adressant au site officiel de Star Wars, Filoni a déclaré ceci:

«Personnellement, c’est très gratifiant. Toute opportunité de mettre en place les derniers morceaux de l’histoire est significative en tant que conteur. Je suis heureux d’avoir l’occasion de définir ces choses et la fin de cette partie de la guerre des clones. Cela me fait également réfléchir sur toutes les personnes avec qui j’ai travaillé au fil des ans. Cela renforce les choses que j’ai apprises de George. Cela me rappelle les éléments importants qui entrent dans la fabrication de Star Wars. Donc, c’est agréable à plusieurs niveaux, et je pense que pour l’équipe qui est toujours là qui a travaillé sur Clone Wars, ils le ressentent également. “

Les Clone Wars sont une série préférée des fans depuis son lancement, et au cours du développement de la saison 7, nous avons appris que Ray Park sera de retour en tant que Dark Maul, le personnage Ahsoka Tano revenant également pour les derniers épisodes de la série. La série animée s’est considérablement étendue sur les scénarios mis en place dans la série préquel de Star Wars, y compris un mélange d’histoires autonomes et de batailles contre des méchants tels que le général Grievous et le comte Dooku.

Au cours des six saisons à ce jour, nous avons vu beaucoup plus de processus diplomatique autour de la guerre des clones, des chasseurs de primes, du virage progressif d’Anakin Skywalker vers le côté obscur et du rôle important de Jedi Ahsoka. En effet, la popularité de ce dernier personnage a conduit à un caméo vocal dans Star Wars: The Rise of Skywalker, et à parler d’apparitions dans d’autres productions en direct. Ces dernières années, Lucasfilm s’est davantage concentré sur d’autres projets d’animation tels que Star Wars Rebels et Star Wars Resistance, tout en continuant à publier des médias officiels pour The Clone Wars.

Nous aimerions certainement voir comment exactement la septième saison de Star Wars: Til Clone Wars liens avec les histoires de Star Wars qui ont suivi, en particulier compte tenu des opportunités pour une saison de douze saisons pour étoffer la mythologie et l’histoire de la série. Nous avons déjà tenté de prédire certains des scénarios de la nouvelle saison, bien qu’il ne soit pas déraisonnable de penser qu’il y aura des liens avec d’autres collègues de la série Disney Plus The Mandalorian.