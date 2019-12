La première de la série The Witcher | Screen Rant

Pour toute son action d'épée et de sorcellerie, toutes ses représentations graphiques du sexe et de la violence, et pour son scénario complexe, peut-être compliqué, Netflix's Le sorceleur est également une série étonnamment drôle, qui, le plus souvent, démontre une main habile à combiner tout ce qui précède avec une plaisanterie au bon moment ou une plaisanterie concise. De plus, bien que la star de la série Henry Cavill soit facilement l'attraction principale en tant que Witcher Geralt grisonnant de Rivia, la série permet à son homme principal d'être plus qu'un mutant à l'épée avec des yeux de cuivre et une crinière fluide de slivery cheveux. Comme la plupart du reste de la série, Cavill démontre une capacité inattendue à changer de ton, le cas échéant, offrant une bouffée d'air frais occasionnelle pour empêcher la série de stagner en raison de la gravité du genre.

Adapté des romans d'Andrzej Sapkowski du créateur de la série et showrunner Lauren Schmidt, Le sorceleur s'inspire également très clairement de la populaire série de jeux vidéo du même nom, en particulier dans sa représentation de Geralt, ou plutôt de la représentation de Geralt par Cavill, car son inflexion est parfois très similaire à celle de Doug Cockle, qui a fourni la voix du personnage. dans les jeux. Ce n'est pas un bug mais une fonctionnalité, car il est en effet très probable que la plupart des téléspectateurs seront à l'écoute après avoir consacré des centaines d'heures de leur vie aux jeux immersifs, ne serait-ce que pour voir les énormes mondes virtuels et personnages rendus (légèrement) plus réaliste.

Plus: Lost In Space Saison 2 Revue: plus d'aventure familiale de haut vol

Ce que Schmidt comprend clairement en matière d'adaptation Le sorceleur c'est qu'il s'agit avant tout d'une série de fantasy hardcore. Il n'y a absolument aucune tentative de rendre ce projet acceptable pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s'investir dans un monde massif de faire croire, en particulier celui qui, en termes de violence et de nudité, donne Le Trône de Fer une course pour son argent. Donc, dès le départ, Le sorceleur fera immédiatement appel à sa large et fidèle base de fans, même s'il peut s'avérer difficile de recruter ceux qui, selon l'inimitable Ian McShane, pensaient Trônes était un peu plus que "T *** et dragons."

Comme son prédécesseur de genre, Le sorceleur vient à la télévision avec sa propre mythologie énorme et difficile à manier. Le travail de Schmidt et de sa salle d'écrivains est donc de rendre l'histoire accessible aux nouveaux arrivants curieux tout en faisant appel à ceux qui savent tout sur Geralt et le monde unique qu'il habite. Ce n'est pas une tâche facile, comme le démontrent certains des premiers épisodes, car il semble parfois que l'ensemble de l'effort va se désagréger aux coutures très visibles. Les choses se calment assez tôt, cependant, et Cavill semble devenir plus à l'aise dans le rôle, devenant plus sardonique au fil de la saison et se rapprochant du point où il est capable de s'approprier le personnage.

Cela met le spectacle, le public et les acteurs sur ce qui semble être une courbe d'apprentissage abrupte, qui est rendue presque précipitée par les intrigues complexes impliquant non seulement Geralt, mais aussi Ciri (Freya Allan) et Yennefer (Anya Chalotra ), alors qu'ils viennent découvrir leur place dans le conflit entre les nombreux royaumes et créatures qui peuplent cette histoire. Pour vous aider dans la phase d'apprentissage de l'histoire, Le sorceleur adopte une approche épisodique, de recherche de quête au début. Cela permet non seulement au spectacle de montrer son budget d'effets spéciaux, mais aussi ses costumes détaillés et imaginatifs et sa scénographie impressionnante. Tout cela aide à vendre le fantasme et démontre l'engagement inflexible de la série envers son genre particulier.

Les fils de caractères multiples permettent également aux scénaristes de remplir des blancs avant que le récit ne sache qu'ils sont même là. C’est un truc astucieux, un peu comme HBO Westworld, même si cela se sent moins sans vergogne opportuniste en termes de confusion pour le public. Cela aide, comme tout le reste du service, Le sorceleur est une montre de frénésie tout à la fois, donc il n'y aura pas de fils de conspiration reddit essayant de reconstituer l'histoire avant que l'histoire ne se réunisse. Reste à savoir si cela entraînera le type de redémarrage des fans de HBO lors de sa première saison (il est probable que, comme tout sur Netflix, Le sorceleur disparaîtra principalement dans une semaine ou deux), mais cela suggère au moins que la série a l'intention de faire plus avec sa narration que d'offrir des scènes de baignoire pour les fans et de montrer les impressionnantes compétences de Cavill en matière de combat à l'épée.

Comme tout fantasme qui se prend au sérieux, Le sorceleur peut parfois être un peu induisant. Les soldats maudits et les bêtes mythiques aident à définir le monde, mais ils agissent parfois comme des obstacles involontaires à la suspension de l'incrédulité du spectateur. Ajoutez à cela la façon dont le dialogue est parlé de différentes manières, certains personnages semblant contemporains, tandis que d'autres sonnent comme s'ils lisaient un conte de fées écrit en vieil anglais, et Le sorceleur parfois vacille au bord de la catastrophe.

Mais ce désastre ne vient jamais. En fait, des épisodes mis à la disposition des critiques avant la première, chacun devient progressivement meilleur que le précédent. Les premiers épisodes de chasse aux monstres cèdent bientôt la place à une intrigue globale impliquant Geralt, Ciri et Yennefer, avec Jaskier (Joey Batey), un jeune interprète et irritant / ami de Geralt, devenant un agent levant efficace pour la densité écrasante de l'histoire . En tant que tel, Netflix frappe en premier dans la course pour remplacer Le Trône de Fer. C’est un effort qui en vaut la peine, qui plaira à coup sûr aux fans et, grâce à Cavill et à l’abondance d’humour de la série, plaira probablement aussi aux nouveaux venus.

Prochain: A Christmas Carol Review: FX's Dark Interpretation tente de comprendre Scrooge

Le sorceleur première le vendredi 20 décembre sur Netflix.