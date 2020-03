La première de la troisième saison de ‘Elite’ fait planter Netflix pendant une heure

La quarantaine lancée par le gouvernement de Pedro Sánchez pour arrêter la propagation du coronavirus a obligé à trouver des moyens de se divertir chez soi. Vendredi 13 mars, jour où l’état d’alarme a été décrété, la troisième saison de «Elite» a également été créée, donc de nombreux utilisateurs de Netflix avaient déjà quelque chose à tuer les heures mortes.

Mais ce n’était pas si simple, et le fait est que le grand nombre de personnes qui se sont connectées l’après-midi pour profiter des nouveaux épisodes ont provoqué le crash du système. Vers 18 h 30, plusieurs utilisateurs se sont plaints que leur compte Netflix ne leur permettait pas de jouer la série et à la place un avertissement est apparu: “Désolé pour l’interruption. Ce titre n’est pas disponible pour la visualisation instantanément. Sélectionnez un autre titre.”

Les réseaux sociaux ont commencé à se remplir de plaintes et de questions d’utilisateurs, auxquelles Netflix a répondu en utilisant une référence de la fiction elle-même: “Il semble qu’à Las Encinas, ils soient passés avec le parti et «Elite» ne peut pas être vu. Nous le résolvons en moins de ce que Samu réchauffe des macaronis. “Peu avant 20 heures, le système est revenu à la normale: “Macaroni prêt et bug corrigé. ‘Elite’ est à nouveau disponible. Maintenant, seul Carmuel est manquant …”.

Annulation du tournage

De l’autre côté de la pièce sont plusieurs des fictions dont le tournage a dû être annulé en raison de la crise des coronavirus. À l’intérieur de nos frontières, les productions de Mediapro, ainsi que ‘Amar es para siempre’ et ‘Mercado central’ ou ‘La que se avecina’ et ‘Señoras del (h) AMPA’ ont été parmi les personnes concernées, en attendant la fin la crise pour pouvoir revenir à la normale.

