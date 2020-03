La première de My Hero Academia: Heroes Rising in Latin America annulée par un coronavirus

My Hero Academia: Heroes Rising, le deuxième film basé sur le manga créé par Kohei Horikoshi, vient d’annuler sa date de sortie en Amérique latine à cause de … vous savez, le coronavirus. Le film serait diffusé dans différents pays du cône sud le week-end suivant, mais Kem Media, le distributeur du film, a annoncé qu’il retarderait sa sortie à titre préventif contre Covid-19.

Nous recommandons également: My Hero Academia pourrait très prochainement être doublé en latin

My Hero Academia: Heroes Rising sortira le 20 mars dans les pays suivants:

Le sauveur

Honduras

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Panama

Argentine

Chili

Bolivie

Paraguay

Pérou

La Colombie

Équateur

La date semblait se rapprocher chaque jour, mais en suivant les directives que nous recommandons par différentes organisations de santé, Kem Media a décidé retarder la première du deuxième film de My Hero Academia sans révéler la nouvelle date. Alors que plusieurs pays ont décidé d’annuler définitivement leurs fonctions, d’autres comme la Colombie ont réduit le nombre de participants dans les salles.

D’un autre côté, My Hero Academia: Heroes Rising a été présenté au Mexique le 13 mars, et les autres projections du film ne semblent pas annulées.

My Hero Academia: Heroes Rising mettra les étudiants de classe 1-A des États-Unis dans une nouvelle aventure lorsqu’ils partiront en expédition pour protéger les civils en dehors de la ville. Avec All Might en retraite temporaire, les étudiants devront faire face à un méchant mystérieux et puissant qui semble avoir un lien secret avec Tomura Shigaraki. Le méchant testera le don de Deku et des autres étudiants, qui doivent le gérer de leurs propres mains, se rapprochant ainsi des héros professionnels.

My Hero Academia: Heroes Rising a été présenté le week-end dernier au Mexique et ils ont encore des spectacles pour les 21 et 22 mars.

.