La première de Red Son en raison d’un coronavirus

Warner Bros. a annulé à New York la première de Superman: Red Son au milieu de préoccupations concernant le coronavirus.

La propagation du coronavirus et les efforts pour minimiser son exposition ont entraîné le report ou l’annulation de plusieurs événements. Maintenant, Warner Bros. a informé les membres de la presse qu’elle avait annulé la première à New York de Superman: Red Son pour minimiser le risque d’exposition au coronavirus.

La première devait initialement avoir lieu le 16 mars, juste avant la sortie du Blu-Ray de Superman: Red Son. Cependant, Warner Bros. a maintenant publié une déclaration officielle sur sa décision d’annuler l’événement dû à titre préventif:

«Alors que l’impact et la propagation du coronavirus (COVID-19) continuent d’évoluer, Warner Bros. met davantage l’accent sur la santé et le bien-être de ses employés, talents et fans. Pour aider à minimiser le risque d’exposition, Warner Bros.a choisi de prendre des mesures préventives et d’annuler la première à New York de “Superman: Red Son” le 16 mars 2020. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela a causé, et nous avons hâte de voir vous lors d’événements futurs. “

Voici le synopsis officiel de Superman: Red Son:

Basé sur le célèbre conte Elseworlds de DC de 2003, Superman: Red Son se déroule dans une réalité alternative où le vaisseau spatial portant le dernier survivant du crash de Krypton atterrit – non pas dans le Kansas rural, mais dans la Russie stalinienne. Cette Terre de l’ère de la guerre froide peut-elle survivre à l’arrivée d’un surhomme soviétique?

Superman: Red Son présente les talents de voix de Jason Isaacs comme Superman, Diedrich Bader comme Lex Luthor, Amy Acker comme Lois Lane, Vanessa Marshall comme Wonder Woman, Phil Morris comme James Olsen, Paul Williams comme Brainiac, Roger Craig Smith comme Batman, Sasha Roiz comme Green Lantern / Hal Jordan, Phil LaMarr comme Green Lantern / John Stewart, William Salyers comme Staline, Jim Meskimen comme JFK, Travis Willingham comme Superior Man et Winter Ave Zoli comme Svetlana.

Superman: Red Son est maintenant disponible sur Digital HD et sortira sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 17 mars 2020.