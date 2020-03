La première de “Stargirl” repoussée d’une semaine sur le CW à cause du coronavirus

La première CW de Stargirl a été repoussée d’une semaine en raison du coronavirus.

Alors que le coronavirus continue d’avoir un impact sur l’industrie de la télévision et du cinéma, The CW a décidé d’apporter des modifications à sa programmation, Stargirl étant le premier changement majeur. Avec le coronavirus impactant le tournage d’un grand nombre de ses séries, ces changements dans la programmation sont devenus nécessaires.

Selon Deadline, la très attendue série DC Stargirl, qui vient de Geoff Johns, devait initialement être diffusée sur The CW le 12 mai à 21 heures. Désormais, The CW’s Stargirl a été repoussée d’une semaine au 19 mai à 20 h, pour prendre la relève de The Flash. Le Flash terminera les épisodes qu’il a actuellement et reprendra le tournage à chaque fois que le coronavirus s’atténuera.

L’industrie du cinéma et de la télévision est au point mort à cause du coronavirus, car de nombreux projets se sont arrêtés à cause de cela. Certaines des séries les plus emblématiques de The CW, comme Supernatural, ont vu leur tournage retardé en raison de l’épidémie de coronavirus. Cependant, The CW a décidé qu’avec de nombreux fans de DC à la maison, ils diffuseront à nouveau la série croisée Crisis On Infinite Earths de l’Arrowverse.

Un retard pour la très attendue Stargirl n’est certainement pas les nouvelles que les fans veulent entendre pendant cette période difficile. Cependant, le retard de Stargirl étant d’une semaine, ce n’est certainement pas le plus gros problème auquel les fans ont dû faire face.

Que pensez-vous des débuts de The CW’s Stargirl retardés d’une semaine en raison du coronavirus? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de Stargirl:

L’étudiante en deuxième année Courtney Whitmore qui inspire un groupe improbable de jeunes héros pour arrêter les méchants du passé. Cette nouvelle série DC Universe réinvente Stargirl et la toute première équipe de super-héros, la Justice Society of America, dans une série amusante, excitante et imprévisible créée en 2019, produite par Warner Bros. Television, Mad Ghost Productions et Berlanti Productions.

Stargirl met en vedette Brec Bassinger dans le rôle de Courtney Whitemore, Joel McHale dans le rôle de Starman, Luke Wilson dans le rôle de Pat Dugan et Meg DeLacy dans le rôle de Cindy Burman. La série met également en vedette Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker et Hunter Sansone. Geoff Johns écrira et produira la première saison de 13 épisodes de Stargirl tandis que Sarah Schechter et le patron d’Arrowverse, Greg Berlanti, seront également producteurs exécutifs de la série.

Stargirl devrait être diffusée en première sur The CW le 19 mai.

