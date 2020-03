La première de The Lovebirds ne se fera que sur Netflix

.

Journal La Jornada

Dimanche 22 mars 2020, p. a10

Les anges. Alors que les théâtres ferment dans le monde pour le nouveau coronavirus, le film Paramount The Lovebirds sautera le grand écran et sera présenté en première directement sur Netflix, un mouvement sans précédent à Hollywood.

La décision ajoute à l’incertitude entourant l’industrie du cinéma, qui dispose généralement d’une période exclusive pour présenter les grands films qui peuvent être visionnés à la maison.

The Lovebirds marque la première fois qu’un grand studio hollywoodien sort un film des salles de cinéma et l’envoie à Netflix, bien qu’une date de sortie n’ait pas encore été fixée.

La comédie romantique, avec Issa Rae et Kumail Nanjiani, traite de la façon dont un couple est accidentellement impliqué dans un meurtre mystérieux.

Universal avait précédemment annoncé que de futurs titres comme Trolls World Tour seraient disponibles directement en streaming, ainsi qu’en salles.

Disney, avec Frozen 2, avait présenté la première de films qui étaient déjà passés par le cinéma pour sa plate-forme Disney +.

Cependant, la plupart des versions majeures – y compris Mulan, Black Widow et les plus récents Fast and Fury – ont été reportées.

Dans une récente déclaration, l’association nationale des propriétaires de salles de cinéma aux États-Unis a expliqué que «pour éviter des pertes catastrophiques pour les studios, ces films doivent avoir la sortie cinématographique la plus élevée possible dans le monde.

Bien qu’une ou deux premières puissent se retirer du cinéma, nous comprenons que la grande majorité des sorties reportées seront reprogrammées pour entrer dans les salles lorsque la vie reviendra à la normale, a déclaré l’association.

