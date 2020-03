La première de «The Walking Dead: World Beyond» retardée par le coronavirus

HISTOIRES CONNEXES

Une autre série câblée très attendue retarde sa première en raison de l’épidémie de coronavirus: AMC recule la première de la série de son prochain spin-off The Walking Dead: World Beyond.

World Beyond devait être présenté en première le dimanche 12 avril à 10 / 9c – directement après la finale de la saison 10 de The Walking Dead. Mais maintenant, le spin-off débutera «plus tard cette année», selon un tweet du fil Twitter officiel de The Walking Dead.

Le spin-off se concentre sur la première génération de survivants élevés après l’apocalypse zombie et met en vedette Alexa Mansour (The Resident) et Aliyah Royale (The Red Line) comme une paire de jeunes héroïnes. “Deux sœurs, ainsi que deux amis, laissent un lieu de sécurité et de confort pour affronter des dangers courageux, connus et inconnus, vivants et morts-vivants, dans une quête importante”, selon la description officielle de l’émission. Le casting comprend également Annet Mahendru (The Americans), Nico Tortorella (Younger) et Julia Ormond (Temple Grandin), lauréate des Emmy Awards.

TWD: World Beyond rejoint FX’s Fargo en tant que nouvelle série de renom obligée de retarder sa première en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, qui a totalisé plus de 17500 cas aux États-Unis seulement au moment de la presse. La quatrième saison de Fargo, mettant en vedette Chris Rock en tant que gangster dans les années 1950 à Kansas City, devait être présentée en première le dimanche 19 avril, mais a été repoussée plus tôt cette semaine après l’arrêt de la production. De plus, plus de 100 spectacles ont arrêté la production à la lumière de l’épidémie; cliquez ici pour une liste complète des spectacles concernés.