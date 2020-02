La première du Falcon et du soldat d’hiver confirmée pour août

C’est officiel, fans de Marvel! On verra Le faucon et le soldat d’hiver sur Disney Plus dès cet été.

L’avènement du service de streaming de Mouse House a changé le jeu pour le MCU, permettant à Kevin Feige un tout nouveau support avec lequel étendre la franchise. Entièrement produites par Marvel Studios, les émissions de télévision D + seront des mini-séries mettant en vedette des personnages bien-aimés des films. Et la première sortie arrivera en août.

Le PDG de Disney, Bob Iger, a confirmé la nouvelle lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de 2020 de la société. Il n’a pas précisé de date, mais il est maintenant verrouillé pour tomber sur la plate-forme au cours du huitième mois de l’année. Sur la base des exclusivités précédentes de Disney Plus, nous pouvons supposer qu’il sera diffusé un vendredi. Cela signifie probablement que nous pouvons limiter la première au 7, 14, 21 ou 28 août.

Ceux qui ont été informés de l’émission ne seront pas choqués par l’annonce d’Iger, car Deadline avait précédemment indiqué que nous pouvions nous attendre à ce que Sam Wilson et Bucky Barnes reviennent en août. Cela a toutefois été une agréable surprise, car Falcon visait initialement une date de sortie à l’automne. Marvel doit donc être en avance sur le calendrier avec ces émissions, car WandaVision a également vu une montée encore plus importante dans le dock. Il devait chuter au printemps 2021 mais arrive maintenant en décembre. Cela a également été confirmé par Iger lors de la conférence.

Bien sûr, nous avons eu notre premier aperçu des deux séries via un aperçu de Marvel sur son prochain contenu Disney Plus diffusé lors du Super Bowl de dimanche. Avec des images de Falcon et Wanda, un extrait de Loki a également été présenté. Le véhicule Tom Hiddleston vient juste de commencer le tournage, donc nous n’avons pas eu grand-chose, mais l’aperçu a fait en sorte que les fans soient correctement mis en avant quand cela arrivera au début de l’année prochaine.

Assurez-vous d’attraper Le faucon et le soldat d’hiver sur Disney Plus en seulement six mois.