La première du film en direct de Mulan retardée indéfiniment en raison d’un coronavirus

Disney a retardé indéfiniment la première du film en direct de Mulan par le coronavirus. Le film de samouraï devait sortir le 27 mars de cette année, et cela s’ajoute à d’autres productions majeures qui sont annulées en raison de la pandémie de Covid-19.

Différents pays du monde prennent des mesures pour contrôler et empêcher la propagation du coronavirus Covid-19 dans le monde. De plus, Hollywood est également en train de re-dater la date de sortie de différents films pour les mêmes raisons. L’action en direct de Mulan retardé sa libération indéfiniment.

James Bond: No Time to Die et Fast and Furious 9 ont également été retardés ou annulés indéfiniment en raison de covid-19.

